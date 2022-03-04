1.2億活化淡水河沿岸 重整4處明年6月完工

位在新北市八里區的左岸自行車道具備獨特水岸生態以及綠蔭空間，新北市高灘處將活化蘆洲、五股及八里沿岸文化特色，串聯左岸新舊元素，塑造獨特自然魅力水岸空間。3月初開工的4處工程總預算約為1.2億元，預計明年6月完工。

高灘處於前年著手淡水河左岸再造「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，選定八里左岸四個亮點區域進行改造，沿河岸由南往北分別是蘆洲濕地示範區、五股獅子頭山水匯集活動區、關渡橋周邊環境改善工程及龍形渡船頭休憩廣場改善工程。

蘆洲濕地示範區透過既有紅樹林整理，讓逐漸陸化河岸恢復成大片泥灘地的河口濕地樣貌，讓蟹類、彈塗魚、鳥類有豐富生態環境。並以觀賞代替打擾方式設置解說牌。

五股獅子頭山水匯集活動區，則利用既有地形構築三種不同形式的垂直連接空間，緩坡、草階及溜滑梯。讓此區的使用族群橫跨各個年齡層，在漫步、休息、遊玩的過程都能享受自然美景。

關渡橋周邊環境改善工程，透過動線梳理方式將鋪面廣場重整，並以局部架高木平台在確保河岸多孔隙棲地被妥善保存的同時提供民眾停留聚會的空間。設計可坐、可躺、又可觀賞關渡大橋空間。

龍形渡船頭休憩廣場，藉由河岸線型調整，在不影響河川通洪斷面的前提下重整廣場和自行車動線的位置及形狀，並將目前閒置空間打開作為涼亭使用，並沿襲龍形地區自古作為漁船泊船、媽祖庇護、造船修船的歷史元素，搖身一變成為休憩站。