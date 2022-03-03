馬偕來台宣教150週年 淡水教會發行紀念郵摺

紀念馬偕來台行醫宣教150週年，淡水基督長老教會在台北捷運淡水站打造近60公尺長的故事牆，以馬偕上陸淡水為主題，連結在地文史，重現馬偕行腳，並將在9日發行限量郵摺。

今年是加拿大傳教士馬偕（George Leslie Mackay）在台行醫宣教150週年，與馬偕有著深厚淵源的淡水地區，自3月起至7月將舉辦包括尋覓馬偕百年足跡導覽、故居時光展等活動，紀念馬偕傳奇事蹟。

淡水基督長老教會牧師鄭浚豪今天傍晚接受中央社記者電話訪問表示，淡水教會是當年馬偕來台設立的第一間教會，適逢今年設教150週年，加上明年淡水禮拜堂將滿90週年，規劃一系列活動。

鄭浚豪表示，目前在台北捷運淡水站展出全長約60公尺故事牆，以馬偕上陸淡水為主題，連結在地文史，盼教會歷史和信仰見證讓更多人了解，即起展出至今年12月31日。

此外，淡水基督長老教會也將在9日發行限量的「馬偕來台宣教暨PCT淡水教會150週年紀念郵摺」，還可加蓋紀念郵戳或淡水禮拜堂風景郵戳。

鄭浚豪說，郵摺由紙藝老師黃德淳操刀，內附馬偕來台150週年紀念郵票小全張、淡水禮拜堂郵票，翻開郵摺後是新北市定古蹟淡水禮拜堂立體紙雕，之後還將推出積木等類型紀念文創。