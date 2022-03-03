嘉惠首報族 國稅局淡水所推綜所稅試算服務

為了提供更便捷的報稅服務，財政部特別為今年第一次申報個人綜合所得稅的社會新鮮人，提供首次申報申請稅額試算的服務，國稅局淡水所表示，只要符合所得單純、申報採用標準扣除額且僅扶養尊親屬等條件，可申請稅額試算服務。

國稅局淡水稽徵所股長何秋燕表示，以自然人憑證、經財政部審核通過的電子憑證或已註冊的健保卡，透過財政部電子申報繳稅服務網站點選綜合所得稅、稅額試算服務、開始報稅、首次申報者申請適用稅額試算服務、辦理線上申請即可。

不方便辦理線上申請的民眾，也可在2月15日至3月15日這段期間，攜帶國民身分證就近至各地區國稅局臨櫃申請或委託他人代為申請，申請人經國稅局審核符合適用條件者，即可於4月25日開始收到國稅局寄發稅額試算通知書或郵簡通知。