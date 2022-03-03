汐止康寧、汐萬路口危險 要調標線電桿下地

汐止區汐萬路轉進康寧街車子多，因遇到上坡，行經的車輛都會吃到對向車道，再加上一旁就是清潔隊，每天進出的垃圾車頻繁，經常發生擦撞，所以，新北市議員白珮茹會勘，要求要調標線及電桿下地。

江北里長謝祚敏說，這個路口的前方有幾支電線桿，一般從汐萬路轉進康寧街的車子就了閃電桿，都會比較另一側行駛，所以，在上坡右轉路口就經常發生車禍，如果中間的虛白線再靠右一點，應該就能改善。

新北市議員白珮茹指出，汐萬路接康寧街，靠近清潔隊週邊的用路環境，這個路段車水馬龍，但是因為車子在右轉康寧街的時候都會吃到對方的車道線，導致路口車禍頻傳，不管是清潔隊員或是進出的垃圾車行經路口險象環生，所以，在與相關單位討論後，大概分為兩個階段進行，第一個階段就是雙黃線的部分會做適當的調整，避免上坡左轉的車子吃到對向的車道，避免萬一有車子在這邊停等造成危險。

白珮茹表示，另外，未來汐萬路轉康寧街的上坡處的電線桿也會在今年的七月下地，地下化之後會配合整個路形再請市府養工處就週邊改善，因為是水利地，目前因為都市計劃的關係，所以暫時在地桿下地後將水溝做整理，讓用路人通行更安全。