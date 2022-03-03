苦民所苦！ 汐止警機車停車場假日免費停

為解決汐止區民生街傳統市場周邊違規停車亂象，汐止警分局自111年3月1日起試辦3個月，開放位於光明街的員工機車停車場(共60格)，於假日6-14時供逛「菜市仔」的民眾免費停車，解決違停及民眾荷包損失問題。

中正市場為汐止民眾買菜逛街之傳統市場，長期以來市場周邊機車位一位難求，汐止警分局又位於民生街市場入口旁，為避免假日民眾騎乘機車隨意停放，造成民生及光明街違規停車嚴重、車輛進出困難，以解決違停及民眾荷包損失問題，汐止警分局開放光明街的員工停車場60格機車位，供逛「菜市仔」民眾停放使用，開放時間為假日之6-14時，將有助增加停車容量及改善周遭停車秩序。

汐止警分局長林詮峰表示，目前分局致力解決汐止交通問題，但分局旁傳統市場機車違停嚴重，想方設法解決市場違停，不僅於民生街路口擺放交通錐、連桿，確實杜絕機車違停亂象，更規劃員工機車停車場予假日逛街民眾「免費停」，用誠意及決心來紓解違停！

汐止警分局指出，本項惠民措施歡迎多加利用，試辦期間民眾遵守將持續開放，並也特別呼籲民眾請依規定時間停車及駛離，禁止於場內任意停放妨礙其他車輛行進，共同維持停車秩序暨保持環境整潔。