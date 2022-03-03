機車族反應華中橋逢雨必淹 金瑞龍邀雙北單位會勘改善

前陣子連日大雨，使華中橋出現多處積水情形，不少機車族反應路況已經影響行車安全，新北市議員金瑞龍表示，接獲民眾陳情後已邀集雙北相關單位會勘，了解到排水孔處洩水坡度有問題，再加上路面高低不平及垃圾堵塞等，才會導致積水情形，相關單位接下來將針對不平整路面進行銑鋪工程，並疏通排水孔

華中橋啟用距今近46年，是連接新北中和與北市萬華的重要交通渠道，台北端於2018年曾進行路面翻新等銑鋪工程，惟中和端未有整體性路面翻新工程，導致一座橋、兩樣情，近來連日降雨更出現機車道多處積水情形。

金瑞龍接到許多行經民眾反應，路面積水對機車族造成嚴重危害，不僅機車容易打滑，行進時也會濺起大片水花，妨礙行車視線，進而造成車禍，最後影響生命安全。

金瑞龍表示，接獲民眾陳情後，已立刻邀集相關單位進行會勘，因華中橋銜接新北中和與北市萬華，分屬新北市府及北市府管轄，故邀集新北市府養工處、中和區公所及北市府新工處等單位，於上月23日進行會勘。

金瑞龍指出，會勘後發現排水孔處洩水坡度有問題，加上路面高低不平整，又可能有垃圾、樹枝、樹葉及沙土等物造成堵塞，才會導致積水、排水不良，已要求前揭相關單位盡速改善，將針對不平整路面進行銑鋪工程，並疏通排水孔，並要求相關單位務必盡速完工，避免再度積水，影響行車安全。