快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車族反應華中橋逢雨必淹 金瑞龍邀雙北單位會勘改善

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
前陣子連日大雨，使華中橋出現多處積水情形，不少機車族反應路況已經影響行車安全。圖／金瑞龍提供
前陣子連日大雨，使華中橋出現多處積水情形，不少機車族反應路況已經影響行車安全。圖／金瑞龍提供

前陣子連日大雨，使華中橋出現多處積水情形，不少機車族反應路況已經影響行車安全，新北市議員金瑞龍表示，接獲民眾陳情後已邀集雙北相關單位會勘，了解到排水孔處洩水坡度有問題，再加上路面高低不平及垃圾堵塞等，才會導致積水情形，相關單位接下來將針對不平整路面進行銑鋪工程，並疏通排水孔

華中橋啟用距今近46年，是連接新北中和與北市萬華的重要交通渠道，台北端於2018年曾進行路面翻新等銑鋪工程，惟中和端未有整體性路面翻新工程，導致一座橋、兩樣情，近來連日降雨更出現機車道多處積水情形。

金瑞龍接到許多行經民眾反應，路面積水對機車族造成嚴重危害，不僅機車容易打滑，行進時也會濺起大片水花，妨礙行車視線，進而造成車禍，最後影響生命安全。

金瑞龍表示，接獲民眾陳情後，已立刻邀集相關單位進行會勘，因華中橋銜接新北中和與北市萬華，分屬新北市府及北市府管轄，故邀集新北市府養工處、中和區公所及北市府新工處等單位，於上月23日進行會勘。

金瑞龍指出，會勘後發現排水孔處洩水坡度有問題，加上路面高低不平整，又可能有垃圾、樹枝、樹葉及沙土等物造成堵塞，才會導致積水、排水不良，已要求前揭相關單位盡速改善，將針對不平整路面進行銑鋪工程，並疏通排水孔，並要求相關單位務必盡速完工，避免再度積水，影響行車安全。

金瑞龍認為，每天使用華中橋往返雙北之機車數以萬計，交通量十分龐大，唯有提供優良道路品質、友善駕駛環境，才能確保機車族行車安全，也讓大家得以安全行車。

新北市議員金瑞龍表示，接獲民眾陳情後已邀集雙北相關單位會勘，了解到排水孔處洩水坡度有問題，再加上路面高低不平及垃圾堵塞等，才會導致積水情形。圖／金瑞龍提供
新北市議員金瑞龍表示，接獲民眾陳情後已邀集雙北相關單位會勘，了解到排水孔處洩水坡度有問題，再加上路面高低不平及垃圾堵塞等，才會導致積水情形。圖／金瑞龍提供

機車族 車禍

延伸閱讀

303全台大停電 新北估損失4億產值

援助烏克蘭 26名民進黨新北議員捐1日所得

幸福小火車5日復駛 輕鬆悠遊新北大都會公園

新北736處路口停電 民眾停車場卡關派員引導

相關新聞

汐止康寧、汐萬路口危險 要調標線電桿下地

汐止區汐萬路轉進康寧街車子多，因遇到上坡，行經的車輛都會吃到對向車道，再加上一旁就是清潔隊，每天進出的垃圾車頻繁，經常發生擦撞，所以，新北市議員白珮茹會勘，要求要調標線及電桿下地。

嘉惠首報族 國稅局淡水所推綜所稅試算服務

為了提供更便捷的報稅服務，財政部特別為今年第一次申報個人綜合所得稅的社會新鮮人，提供首次申報申請稅額試算的服務，國稅局淡水所表示，只要符合所得單純、申報採用標準扣除額且僅扶養尊親屬等條件，可申請稅額試算服務。

苦民所苦！ 汐止警機車停車場假日免費停

為解決汐止區民生街傳統市場周邊違規停車亂象，汐止警分局自111年3月1日起試辦3個月，開放位於光明街的員工機車停車場(共60格)，於假日6-14時供逛「菜市仔」的民眾免費停車，解決違停及民眾荷包損失問題。

金山國小設備太老舊 市議員要協助改善

金山國小電腦教室的設備及教師使用的辦公桌都已經老舊、不勘使用，且電腦教室裡的座椅椅腳滾輪沒有一張是完整的，不少班辦公桌更是30幾年汰換下來的學生課桌椅，為此市議員白珮茹也將會使用建議款來協助改善。

不怕停電疫苗變質 瑞芳衛生所有不斷電系統

今(3)日上午全台大停電，幾乎各產業都停擺，由於現在都在打疫苗，外界不免擔心疫苗是否會因為停電而無法保存，對此，瑞芳衛生所疫苗都有設置不斷電系統，一停電發電機就立即啟動，讓疫苗維持在一定的溫度。

機車族反應華中橋逢雨必淹 金瑞龍邀雙北單位會勘改善

前陣子連日大雨，使華中橋出現多處積水情形，不少機車族反應路況已經影響行車安全，新北市議員金瑞龍表示，接獲民眾陳情後已邀集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。