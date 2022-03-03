聽新聞
test
0:00 / 0:00
機車族反應華中橋逢雨必淹 金瑞龍邀雙北單位會勘改善
前陣子連日大雨，使華中橋出現多處積水情形，不少機車族反應路況已經影響行車安全，新北市議員金瑞龍表示，接獲民眾陳情後已邀集雙北相關單位會勘，了解到排水孔處洩水坡度有問題，再加上路面高低不平及垃圾堵塞等，才會導致積水情形，相關單位接下來將針對不平整路面進行銑鋪工程，並疏通排水孔
華中橋啟用距今近46年，是連接新北中和與北市萬華的重要交通渠道，台北端於2018年曾進行路面翻新等銑鋪工程，惟中和端未有整體性路面翻新工程，導致一座橋、兩樣情，近來連日降雨更出現機車道多處積水情形。
金瑞龍接到許多行經民眾反應，路面積水對機車族造成嚴重危害，不僅機車容易打滑，行進時也會濺起大片水花，妨礙行車視線，進而造成車禍，最後影響生命安全。
金瑞龍表示，接獲民眾陳情後，已立刻邀集相關單位進行會勘，因華中橋銜接新北中和與北市萬華，分屬新北市府及北市府管轄，故邀集新北市府養工處、中和區公所及北市府新工處等單位，於上月23日進行會勘。
金瑞龍指出，會勘後發現排水孔處洩水坡度有問題，加上路面高低不平整，又可能有垃圾、樹枝、樹葉及沙土等物造成堵塞，才會導致積水、排水不良，已要求前揭相關單位盡速改善，將針對不平整路面進行銑鋪工程，並疏通排水孔，並要求相關單位務必盡速完工，避免再度積水，影響行車安全。
金瑞龍認為，每天使用華中橋往返雙北之機車數以萬計，交通量十分龐大，唯有提供優良道路品質、友善駕駛環境，才能確保機車族行車安全，也讓大家得以安全行車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言