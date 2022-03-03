金山國小設備太老舊 市議員要協助改善
金山國小電腦教室的設備及教師使用的辦公桌都已經老舊、不勘使用，且電腦教室裡的座椅椅腳滾輪沒有一張是完整的，不少班辦公桌更是30幾年汰換下來的學生課桌椅，為此市議員白珮茹也將會使用建議款來協助改善。
金山國小校長顏顯權說，電腦教室裡的座椅邊緣的訂針外露，還有椅腳滾輪也是幾乎沒有一張是完整的，還有不少班導師教室裡的辦公桌，都是民國八十幾年汰換下來的學生課桌椅，為了提升學生的學習與教師的教學品質，提出校舍設備改善計畫，感謝市議員協助使用建議款來進行改善。
市議員白珮茹表示，透過校舍設備的改善計畫，能夠為老師們添置辦公桌椅，以及讓損壞的電腦教室座椅全面更新，藉此要提供教師與學生更安全、舒適的教學環境，也希望透過更多對於校舍設備的關注，能夠讓金山國小的校舍設備品質提升，也讓學習與教學效能也更加提升。
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