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不怕停電疫苗變質 瑞芳衛生所有不斷電系統

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳衛生所疫苗都有設置不斷電系統，一停電發電機就立即啟動，讓疫苗維持在一定的溫度。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳衛生所疫苗都有設置不斷電系統，一停電發電機就立即啟動，讓疫苗維持在一定的溫度。圖／觀天下有線電視提供

今(3)日上午全台大停電，幾乎各產業都停擺，由於現在都在打疫苗，外界不免擔心疫苗是否會因為停電而無法保存，對此，瑞芳衛生所疫苗都有設置不斷電系統，一停電發電機就立即啟動，讓疫苗維持在一定的溫度。

今日上午發生全台大停電，無預警的停電的讓人措手不及，瑞芳市區的店家裡頭都黑麻麻的一片，瑞芳區公所則是在第一時間便成立災害應變中心，並與各編組保持密切聯繫，因應交通號誌全面癱瘓，警義交就到重要大路口指揮交通，其他就有一人受困電梯很快被救出。

來到菜市場裡也是漆黑一片，有的攤商自備光源繼續做生意，另外就連瑞芳衛生所因為停電電腦系統無法操作。

主任麥可說，停電也停止看診，雖然也不能打疫苗，但疫苗的部份備有發電機自動續電，讓疫苗維持在一定的溫度，不因為停電而使得疫苗變質。

因為發電廠設備故障，所以造成全台大停電，在台電全力搶修下，停電將近兩小時恢復供電，一切又總算恢復正常。

停電 疫苗 瑞芳

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