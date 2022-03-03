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環狀線誰經營？ 雙北還要再協調

聯合報 / 記者張睿廷江婉儀／新北即時報導
侯友宜表示，雙方共識就是由一家捷運公司經營；柯文哲則認為此事應由中央出面處理。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，雙方共識就是由一家捷運公司經營；柯文哲則認為此事應由中央出面處理。記者張睿廷／攝影

環狀線北環段機廠案今日舉行動土典禮，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今日皆出席活動。被問及經營權問題時，侯友宜表示，他們都是大台北生活圈，就是慢慢協調，由一家捷運公司經營。柯文哲則說，這還是要中央出面處理，預算也都要調整。

侯友宜說，他們是大台北共同生活圈，雙北會共榮，像環狀線營運如何處理，就有契約可以慢慢協調，完工後由同一家捷運公司經營，不用分兩家，他們的想法很清楚，如何讓民眾省時省錢，讓捷運更方便，雙北就是個生活圈。

侯友宜表示，包括基隆捷運也是，只要是新北該做的興建或委託營運，他們都會扛起責任，新北好，基隆也會好，他想柯文哲的想法應也不會落差太大。

柯文哲表示，現在還在溝通，這種事情還是要中央出面處理。另外，剛才侯友宜還講到目前7個標案只標出1個，台北市也追加90億，但仍有很多問題，主因是這兩年，營建物價上漲16%，鋼價上漲40多％，北市捷運地下的鐵路使用鋼構數量相當多，這2年通膨嚴重，趨勢看起來還會繼續，所以他們都預期很多重大公共工程會有面臨預算重新調整的壓力。

基隆捷運 侯友宜 柯文哲

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