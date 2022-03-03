台北杜鵑花季開跑 北市今年預計再種7萬株杜鵑花
一年一度的台北杜鵑花季正式開跑，將從3月1日至31日舉行，今年的杜鵑花季以卡通角色「大耳狗喜拿」為主角，大安森林公園內設有大耳狗喜拿看板。台北市副市長蔡炳坤今天表示，台北市目前有約75萬株杜鵑花，今年預計要再種7萬株，要讓台北變成美麗的杜鵑花城。
台北市工務局表示，目前北市的杜鵑花開約兩成，但有些地方例如大安森林公園等部分地區的花已經盛開。觀傳局表示，受到疫情影響，去年有約3萬2千人次參加實體活動，今年估計3萬5千至3萬6千人次。
蔡炳坤說，今年為期一個月的杜鵑花季從1日於大安森林公園和城南台大周邊正式展開，但之前228連假天氣很好，多處杜鵑花盛開，估計約1萬人在台灣大學和周邊地區賞花，彷彿花季提早開始。
蔡炳坤表示，台北杜鵑花季自2017年開辦，至今邁入第6年，每年春天到來時就是台北市市花杜鵑花盛開的時候，市府也鼓勵民眾在每年春暖花開、杜鵑花綻放的時候，一起邀請親朋好友們來城南參與台北杜鵑花季。
台北市觀光傳播局表示，今年台北杜鵑花季特別透過「台北通」APP推出「賞花集點趣」抽獎活動，民眾只要在花季期間利用「台北通」APP在大安森林公園打卡裝置（A區）及活動特約店家（B區）掃描各3點集點QR code就能參加抽獎活動，這次活動串連周邊永康商圈以及台大公館商圈總共超過130間特約店家共同響應，獎品包括iPhone 13及五星級飯店雙人住宿券等多項好禮。
觀傳局表示，台北杜鵑花季系列活動「花現永康」將於3月5日下午2時在永康公園邀請台灣大學植物教學醫院為民眾進行植物義診，以及台灣昆蟲館分享昆蟲養殖及照顧的知識，3月12日將於大安森林公園舉辦「杜鵑花音樂會」，上午11點30分還有大耳狗喜拿見面會。
蔡炳坤說，雖然現在疫情趨緩，民眾還是要做好防疫措施，不能掉以輕心，消毒、戴口罩都要做到，大家還是要盡可能保持距離。觀傳局提醒，民眾參加杜鵑花季系列活動須遵守防疫規定，禁止飲食並做好自我健康管理。
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