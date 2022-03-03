板橋光復陸橋開拆 5日夜間封閉光環路一段

新北持續進行城市「減法工程」，預計今年要拆除6座人行陸橋，打造更多人本空間，新北養工處預計在5日拆除板橋區的光復陸橋，屆時晚間23時起至翌日上午6時將封閉光環路一段，請民眾提早改道。

工務局表示，光復陸橋是今年拆除的首座陸橋，過程如同過去3年拆除30座使用率低的陸橋一樣，皆依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，由養工處、交通局及各轄區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，並試辦封閉改變民眾通行習慣，同時蒐集民眾意見，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。

養工處說明，5日晚間至隔日清晨將封閉板橋區光環路一段與光中路至長壽街交叉區間的全線道路，請民眾提早改由光中路、長壽二街通行，盡量避免進入工區周圍，其餘施工階段僅使用部分車道或人行道，皆不影響車輛通行，全部工程預計10日完工。

養工處指出，隨時代演變及平面交通人行環境設施進步，陸橋使用率日漸下滑，光復陸橋是新北市升格以來拆除的第41座人行陸橋，拆完後全市將剩下113座人行陸橋。

養工處預告，新北未來將還接續辦理土城區「頂埔陸橋」、樹林區「保安陸橋」及三重區「興穀陸橋」等陸橋拆除，並持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，以改善人行環境及提升市容景觀。