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303大停電 北市YouBike1.0共87處受影響

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
因上午停電，導致台北市內有87處YouBike1.0車柱無法借還，但皆在中午前排除，目前正常營運。圖／聯合報系資料照
因上午停電，導致台北市內有87處YouBike1.0車柱無法借還，但皆在中午前排除，目前正常營運。圖／聯合報系資料照

303大停電，造成北市各處受到影響，根據北市交通局回報，共有87處的YouBike1.0沒電，導致民眾無法借還，YouBike2.0因屬於獨立供電系統，因此正常營運。

北市府回報，今日台電電網故障，造成約48萬9436戶停電，經緊急搶修，已於11時28分全數復電。交通局回報，YouBike1.0有87站受影響，沒有電力造成民眾無法借還，目前已恢復正常營運；YouBike2.0因為車機上本身有電池，未受停電影響，正常營運。

受影響的區域，包括士林區5站、大同區8站、大安區8站、中山區4站、中正區4站、內湖區13站、文山區7站、北投區8站、松山區10站、信義區13站、南港區6站、萬華區1站。

北市衛生局表示，台北市各健康服務中心、門診部、醫院、診所疫苗儲存供電若停電已啟動不斷電系統，部分診所因備援電力有限，則已啟動疫苗冷藏後送，由轄區健康服務中心協助。

根據統計，截至11時30分，北市災情通報案件，包括交通號誌故障239件，均已恢復正常；人員受困49件，均已脫困；火災1件；發電機冒煙16件。使用警力數254人次、使用義交數3人次；交工處工程人員15車、30人次；消防局出動各式消防車輛110車次、救護車3車次、動員人力378人次。

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