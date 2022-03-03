環狀線北機廠今動工 柯文哲、侯友宜憂缺工缺料

環狀線北環段土建工程今天在三重區集賢環保公園舉辦開工動土典禮，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜共同主持典禮，台北捷運局表示，北機廠預計2028年底完工。柯文哲跟侯友宜致詞時，都針對缺工缺料表達意見。柯文哲說，這2年物價上漲，工程費用高，也讓捷運興建難度提升，但期盼大家努力按部就班完工；侯友宜指出，現在要趕快讓其他6個標盡快標出去，軌道建設一定要做，不能拖延，拖延就麻煩了。

負責興建的第二區工程處說明，北機廠位於新北市三重區集賢環保公園，是環狀線第二階段最先動工的土建工程，占地約3.47公頃。北機廠為一全功能的機廠，採地下三層建築，是國內首座地下化捷運機廠，設有行政管理中心、備援行控中心，主變電站及維修工廠。

完工後將配合已完工啟用的南機廠（十四張站）進行列車調度、維修、儲車及行車監控。施工期間雖將三重集賢環保公園全面開挖，但仍保留具景觀綠地、防洪及親水的溪美大排，完工時將地面恢復完成一座全新的環保景觀公園，提供民眾運動休憩。

二工處指出，環狀線第二階段共分7個土建區段標工程，本工程是北環段CF680C區段標工程。主要內容包括環狀線北機廠主體工程、北環段電梯電扶梯工程及環狀線全線建築物管理系統。

二工處表示，環狀線第二階段工程是由已營運中的第一階段向南、北延伸，南端自大坪林站行經文山區至動物園站，與文湖線交會轉乘，長約5.73公里，設6座地下車站。北端則由新北產業園區站經過新莊、五股、蘆洲、三重、士林進入中山區與文湖線劍南路站交會，路線長約14.93公里，設12座地下車站。

南北環總建設經費達1378億元，其中358.7億元由新北市支出，合計長度20.7公里，共18座車站，新北市捷運局表示，新北轄內共8.2公里、7車站，再加上已通車營運第一階段環狀線，可達36.1公里，32座車站。