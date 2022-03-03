援助烏克蘭 26名民進黨新北議員捐1日所得

金山國小電腦教室的設備及教師使用的辦公桌都已經老舊、不勘使用，且電腦教室裡的座椅椅腳滾輪沒有一張是完整的，不少班辦公桌更是30幾年汰換下來的學生課桌椅，為此市議員白珮茹也將會使用建議款來協助改善。

2022-03-03 17:49