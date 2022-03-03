烏克蘭難民湧波蘭 北市擬人道援助姊妹市華沙

俄羅斯入侵烏克蘭已一週，台北市長柯文哲今天說，由於大量烏克蘭難民湧入波蘭，讓沒參戰的波蘭也變成受害者，而波蘭首都華沙為北市的姊妹市，北市將提供人道援助。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，至今已7天。根據聯合國難民署（UNHCR）網站統計數據，有逾50萬名烏克蘭人逃亡出境至波蘭。

柯文哲與新北市長侯友宜今天上午出席環狀線北環段北機廠區段標工程動土祈福典禮後接受媒體聯訪，對於是否響應總統蔡英文等人發起的捐出一個月所得幫助烏克蘭行動表示，會再討論要捐多少。

柯文哲指出，由於烏俄戰爭導致數十萬難民湧入波蘭，讓沒參戰的波蘭也變成受害者，而台北市跟波蘭首都華沙是姊妹市，在詢問華沙需不需要幫忙後，華沙已正式發函，列出需求清單。

柯文哲說，現在正在清點華沙送來的清單，會透過捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）及自由城市聯盟居間協調，人道援助華沙。

至於援助內容，北市府說明，將依華沙的救援需求，以城市合作角度研議辦理國際援助事宜，並儘速向台北市民間捐款管理委員會提案，申請重大災害民間捐款，發揮國際人道救援。

侯友宜對於是否響應捐款說，新北市的立場很清楚，一定捍衛中華民國、守衛台灣人民，全力以赴讓民主自由與世界和平永續。

侯友宜表示，面對烏克蘭的悲慘狀況，他與很多同仁都自動自發地提供支持，不管是在金錢或物資供應上，只要國際有相關管道，都會盡力幫忙，因為一個國家有事，不單是這國家的事，而是全世界的事，希望人民在這場戰火裡面受到最少傷害。

此外，藝人納豆（林郁智）日前因腦出血住院，目前仍在醫院休養。舅舅、侯友宜說，謝謝大家關心，納豆在努力當中，會越來越好。