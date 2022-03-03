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環狀線第二階段北環段北機廠土建工程開工

中央社 / 新北3日電

台北捷運環狀線第二階段北環段北機廠土建工程，今天上午在新北市三重區集賢環保公園舉行動土典禮，由新北市長侯友宜與台北市長柯文哲共同主持，祈求工程順利。

負責興建的台北捷運局第二區工程處長陳俊宏會中簡報指出，北機廠位於新北市三重區集賢環保公園，是環狀線第二階段最先動工的土建工程，占地約3.47公頃。

陳俊宏說明，北機廠採地下3層建築，是國內首座地下化捷運機廠，設有行政管理中心、備援行控中心，主變電站及維修工廠，預計117年底完工，並將地面恢復完成一座全新的環保景觀公園，提供民眾運動休憩。侯友宜、柯文哲在典禮後一起接受媒體聯訪。

對於侯友宜致詞提及工程招標2年前就應該完成，是否認為進度應該再快一點。侯友宜說，這2年受到原物料上漲，招標過程很辛苦，雙北都面臨這樣的困境。

侯友宜指出，如北環段共分成7個標，目前僅北機廠工程發包施工，除調整預算，更需要勇於承擔的廠商並肩作戰，期待環狀線南、北環段能在118年全面完工，未來銜接東環段，串起雙北生活圈。

柯文哲表示，北市已追加預算約新台幣90億，這2年營建物價平均上漲16%，鋼價甚至漲逾40%，捷運地下化因此鋼構相當多，又加上通貨膨脹，預期很多重大公共工程都面臨預算重新調整的壓力。

媒體追問工程進度會否因此不如預期甚至延後，侯友宜和柯文哲異口同聲地說，雙北一起努力。

至於未來環狀線經營權問題。柯文哲表示，「還在溝通」，這種事情還是要中央出面處理；侯友宜說，最重要是施工過程中把交維計畫做好，施作過程難免帶給民眾不便，目標是儘快完工。

侯友宜 柯文哲

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