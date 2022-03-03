新北住都中心專案協助蘆洲長安街海砂屋都更重建

新北市蘆洲區長安街又被稱為「海砂屋一條街」，去年新北住都中心進場協助，發揮示範作用，近日又一處海砂屋尋求協助，住都中心表示，該案位在長安街46巷口，將以全案管理方式協助社區重建。

長安街一帶的建築興建於1986至1991年間，正逢房市大好，開發商搶建潮，砂石嚴重缺乏造成營造品質低落，後來經過高氯離子含量檢測，許多都被判定為海砂屋。

該案為長安街46巷口的五層樓舊公寓，屋齡屆30年，社區目前已有天花板掉落、柱子水泥塊剝落、鋼筋裸露、地板塌陷等現象，在住都中心協助下，上周進行住戶家中及樓梯間的鑽孔取樣，全案60位住戶都期盼正式報告出爐，判定為海砂屋後，可盡速進入都更程序。

當地鄰長徐青展表示，家裡的柱子已經用鋼片圍住補強，天花板也用鋼片、鋼柱補強，這不是長久之計，但無計可施，一樓是最危險的，目前一樓店面都同意都更。

徐青展說，住戶有感受到政府的實質協助，希望住都中心後續能盡量幫住戶爭取獎勵、減低地主的負擔，早日重建讓左鄰右舍不用再擔心受怕。

新北住都中心副執行長錢奕綱指出，蘆洲區長安街兩側及永安南路一帶的房屋海砂損害情況嚴重，是住都中心協助民眾都更重建的重點區域，現在中心每星期固定派員至社區現場關心並與住戶面對面溝通，盡可能加快區內海砂屋的重建速度，尤其像該案這樣地主團結度高、參與意願強，完成重建一定指日可待。