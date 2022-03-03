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遇停電兒科診所搶救疫苗 上午看診、包藥時間全拉長

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
兒科醫師張簡晴瑩表示，受全台大停電影響，診所內的疫苗冰箱停擺。圖／張簡晴瑩醫師提供
兒科醫師張簡晴瑩表示，受全台大停電影響，診所內的疫苗冰箱停擺。圖／張簡晴瑩醫師提供

今日上午全台大停電，部分醫院雖有維持電力供應，但看診、包藥仍受電力中斷影響，禾馨婦幼醫院小兒科醫師張簡晴瑩表示，尤其兒科診所存放許多新生兒及幼兒疫苗，擔心電力恢復慢，需要緊急搶救，避免全數報廢。

南部地區供電電網發生故障，導致全台多處大停電，包含北北基也受影響，其中位於內湖區的禾馨婦幼醫院醫護人員九點到班發現診所漆黑一片，加上白天是兒童看診的高峰，家長請假帶孩子看病也因此大受影響。

上午來院的兒童及家長也受到停電影響，看診及取藥時間也拉得比較長。張簡晴瑩指出，目前醫院都是採電腦連線，停電後改為手寫病例，此外兒童藥物需要手工秤藥、磨藥、包藥，但面臨機器停擺，出藥時間平均五分鐘以上。

張簡晴瑩表示，兒科診所有許多B肝、肺炎鏈球菌、五合一、水痘、麻疹或日本腦炎疫苗，需要儲放在2-8度冰箱，院方啟用備用電力仍有時效性限制，醫護緊急調撥人力將疫苗送回衛生局，隨後電力在十一點左右恢復供電。

停電 疫苗 日本腦炎

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