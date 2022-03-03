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北市博愛路派出所入大厝！警局長楊源明親揭牌
台北市警察局博愛路派出所搬新家，今舉行揭牌儀式，正式搬入中正區武昌街一段69號新址，正式運作，持續維護轄區治安、交通穩定。
警方表示，博愛路派出所最早坐落城中區沅陵街，因駐地太過狹小、不敷使用，1958年向台灣銀行租借博愛路119號用地作為派出所，至今64年多，駐地建築日漸老舊；適逢刑警大隊搬遷至大同區重慶北路219號，武昌街一段69號辦公大樓整修後，地下1樓至地上3樓由博愛路派出所進駐使用。
博愛路派出所新址整修工程去年底完成驗收，今年1、2月完成消防安全設備查驗，並取得室內裝修合格證明，期間歷經全國疫情三級警戒，多方努力下仍順利在最短時間內完成。
台北市警局局長楊源明說，同仁未來將繼續努力為轄區服務，強化各項防制犯罪的警察勤務，同時做好各項社區警政工作，期盼創造更安寧、祥和的生活環境。
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