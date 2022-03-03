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大停電誤以為開戰了 新北盤點民眾這些地方避難
今上午9時許，發生全台大停電，加上烏俄戰爭而傳出「今日烏克蘭、明日台灣」之說，上午突然停電讓部分民眾以為開戰了，加上近來國際戰事發燒，不少民眾好奇若是戰爭了，要去哪裡避難？
而據新北市警察局清查防空疏散避難設施現況，截至2月底止新北市經主管建築機關核定之防空避難設備共有16區、10791處，當地行政區共402萬人、可提供防空避難空間1637萬人使用，除了一般民眾認知防空洞外，住宅大樓下方的地下室也都屬於防空避難空間。
至於住在無地下室一般公寓的民眾該如何知道防空避難的處所，新北市經察局表示，新北市警局研發的「iPolice」APP，內有防空避難專區可選擇，搭配導航功能即可立即得知若發生空襲時，民眾該如何前往最近的避難處所。
另外，新北市社會局也有盤點避難收容處所，全新北市共提供板橋、三重、淡水、瑞芳等多個行政區，共提供578個避難收容所，部分收容所並提供救難物資，提供民眾若在地震或因危難而需要住所時暫時使用。
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