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幸福小火車5日復駛 輕鬆悠遊新北大都會公園

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
深受市民朋友喜歡的幸福小火車將強勢回歸。圖／新北高灘處提供
深受市民朋友喜歡的幸福小火車將強勢回歸。圖／新北高灘處提供

新北大都會公園幸福小火車先前受疫情影響停駛，新北高灘處表示，疫情趨緩下將於5日復駛，期間也會落實相關防疫措施；園區現場民眾表示，火車因疫情暫停，小孩都非常期待能再搭乘小火車遊公園。

新北大都會公園是新北河濱熱門景點，園區內的幸福小火車更受大小朋友喜愛，不過小火車先前因疫情影響而停駛近一年，如今隨疫情趨緩終要在5日復駛。

高灘處說明，幸福小火車共4節車廂、16個座位，行駛於新北大都會公園，並設有5停靠站，分別為幸福站、美滿站、心動站、浪漫站及傾心站，每站皆設有站牌，供民眾清楚辨識，沿途行經景點有辰光橋、熊猴森樂園、地景溜滑梯、瀑布滑草場、樂遊天地、告白廣場等景點。

現場民眾胡先生表示，小火車因疫情已經暫停了好久，小孩都非常期待能再搭著小火車遊新北大都會公園。

高灘處表示，為提供安全衛生搭乘環境，小火車復駛將每天定時消毒清潔，都會落實實聯制等相關防疫措施，讓民眾搭的安心、玩的放心，也提醒民眾注意自身防護並保持社交距離，落實勤洗手，正確戴口罩。

高灘處提醒，民眾若要前往可搭乘捷運至三重站1A或機捷A2站出口，步行往重新市集方向；騎乘自行車民眾可注意二重環狀自行車道0K處；開車民眾則可開智幸福水漾停車場或重新橋南、北側停車場再步行進入。

幸福小火車停靠站及班次資訊：

小火車共停靠5站：(1)幸福站（起點、終點，重新市集對面）、(2)美滿站（鄰近捷運三重站）、(3)心動站（鄰近瀑布滑草場）、(4)浪漫站（鄰近樂遊天地）、(5)傾心站（告白廣場旁），例假日於幸福站發車，採逆時針繞行園區1圈，最遠行駛近中山橋，途中可於5個站點任一站上下車。下車後，倘要再搭乘，須等待下班列車車上還有空位時，方可再重新購票上車，請民眾詳閱現場票務說明。

班次：一天共10班次，上午4班（9時30分、10時30分、11時30分、12時30分），下午6班（1時30分、2時30分、3時30分、4時30分、5時30分、6時15分），車行時間全程為25至30分鐘。

收費方式：50元/人（佔座收費）。

高灘處強調，小火車將確實清潔消毒車廂，讓民眾安心搭乘。圖／新北高灘處提供
高灘處強調，小火車將確實清潔消毒車廂，讓民眾安心搭乘。圖／新北高灘處提供
幸福小火車出發前，服務人員都會幫民眾消毒。圖／新北高灘處提供
幸福小火車出發前，服務人員都會幫民眾消毒。圖／新北高灘處提供
高灘處強調，幸福小火車候車區防疫也不能鬆懈。圖／新北高灘處提供
高灘處強調，幸福小火車候車區防疫也不能鬆懈。圖／新北高灘處提供

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