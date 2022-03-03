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38女人節寵愛自己 汐止遠雄廣場推優惠犒賞女性消費者

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
汐止遠雄廣場在38女人節推出回饋優惠方案，3月8日當天持於指定餐廳消費，單筆消費100元加贈3點。圖／遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場在38女人節推出回饋優惠方案，3月8日當天持於指定餐廳消費，單筆消費100元加贈3點。圖／遠雄廣場提供

228連假結束後，「38女人節」購物檔期緊接著即將登場，新北市汐止遠雄廣場針對女性消費者規劃商品促銷優惠，並舉辦多場手作美學講座，讓女性朋友逛街更多元有趣。

遠雄廣場表示，明天起到3月8日推出「38女人節 就要這樣花」活動，祭出三大優惠，有超過萬元獎項供消費者抽獎，包括FUJI無線按摩棒FG-393、高島六星級時尚護足樂、i Eye智能眼罩、伊甸基金會30分鐘按摩券、吹吹風咖啡套餐兌換券等。

在38女人節活動期間，遠雄另推出三重回饋方案，第一重「送點數」，女性持iFG遠雄廣場App會員及身分證件，可兌換38點會員點數。第二重「抽好禮」，全館1、2F當日單筆消費滿2000元，可參加抽獎活動。第三重「加碼贈」，3月8日當天在指定餐廳消費，單筆消費100元加贈3點，可累贈；3月10日加碼抽出「敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組 賦活益生水乳」得主，寵愛女性消費者。

遠雄廣場在3月間也規劃多場手作美學講座讓消費者參加，12日是「文藝香氛小桌花」、19日「資生堂春換季保養攻略」、26日「MUJI香氛乾燥花蠟片DIY」，運用無香蠟燭和精油，搭配乾燥花做出獨一無二的香氛蠟片，有意參加者可上官網報名。

汐止遠雄廣場在38女人節推出回饋優惠方案，有超過萬元獎品供抽獎。圖／遠雄廣場提供
汐止遠雄廣場在38女人節推出回饋優惠方案，有超過萬元獎品供抽獎。圖／遠雄廣場提供
遠雄廣場在3月間舉辦多場手作美學講座，讓逛街更多元有趣。圖／遠雄廣場提供
遠雄廣場在3月間舉辦多場手作美學講座，讓逛街更多元有趣。圖／遠雄廣場提供

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