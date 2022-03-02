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缺工缺料物價漲包商擬解約 北市成功市場改建恐延宕

聯合報 / 記者林麗玉鍾維軒／台北即時報導
北市成功市場改建工程因缺工缺料、原物料上漲等因素，承包商恐撐不下去，擬與北市府解約。圖／聯合報系資料照
北市成功市場改建工程因缺工缺料、原物料上漲等因素，承包商恐撐不下去，擬與北市府解約。圖／聯合報系資料照

柯文哲力推五大市場改建，還說「如果不是柯文哲這個瘋子，否則蓋不起來！」不過由於缺工缺料，承包商想與北市府解除成功市場新建工程契約，原本預計在2024年重建完工的成功市場，工期將延宕。北市新工處表示，廠商主張市府應補貼2.76億，工期延後約13個月，目前正準備相關書狀，預計3月中下旬會提出「履約爭議調解」。

作為改建期間臨時營運的成功市場中繼場日前才風光開幕，卻傳出營造商因下包解約承攬，成功市場主體工程廠商評估，若繼續施工將持續虧損，想向北市府「合意解約」。市府內部開過多次跨局處會議，柯文哲日前市政會議也拍板，指示因應通膨、營建物價上揚，各局處檢視經費運用，如有問題切勿拖延，即時反映並尋求協助，由彭副市長籌組團隊協處。

新工處表示，因為大環境缺工缺料、原物上漲，評估後認為後續施工成本提高，以及考量工期問題，負擔較大，因此想提出「履約爭議調解」，目前廠商正在準備相關書狀，預計3月下旬會提出申請。

新工處強調，廠商還沒與北市府解約，對方主張北市府應補貼相關費用，但依物調規定最多也只有6963萬元，廠商評估仍不足2.76億，在工期部分，由於各建案都在搶工，廠商也說工期恐怕會延後384天，約13個月，這部分會根據契約內檢討工期是否可以延長；原訂2024年9月可竣工，恐得等到2025年10月。

對於台北市重大工程恐後通膨、及營造物價上漲，影響工程進度，北市府發言人陳智菡表示，柯市長從去年九月起，就發現通膨現象，不僅對外提醒國內發放五倍券等振興方案要注意後座力，可能加劇通膨現象，對內則提醒各局處要注意工程進程，留意有無異狀。

位於敦化南路成功國宅前的成功市場，早年啟用至今已逾30年，因市場設施簡陋，2015年終於達成共識改建，近200名攤販先陸續搬至市場旁臨時攤棚，再移至中繼市場，未來新成功市場將為地下5層、地面層為廣場的鋼筋混凝土構造建築，配置196攤位，362個汽車停車格、卸貨車位8格與機車格140個。

北市

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