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新北除人口銳減也難「催生」 去年施政滿意度現端倪

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北總人口數在2月跌破400萬人，為399萬9305人，新北民政局指出，主要因為疫情影響，導致許多未回國民眾遭除籍，不過從出生人口來看，近年來的確成為頭痛問題。圖／新北教育局提供
新北總人口數在2月跌破400萬人，為399萬9305人，新北民政局指出，主要因為疫情影響，導致許多未回國民眾遭除籍，不過從出生人口來看，近年來的確成為頭痛問題。圖／新北教育局提供

新北總人口跌破400萬，市府回應主要因疫情而除籍，不過目前少子化趨勢確實成為問題，新北研考會在2月公布去年施政滿意度數據，民眾對於就業及幼兒托育政策都還算滿意，但實際上卻有8成家庭都沒有6歲以下新生兒，且民眾仍建議政府要提高托育補助津貼，顯現少子化問題也成為人口減少的重要因素。

新北總人口數在2月跌破400萬人，為399萬9305人，新北民政局指出，主要因為疫情影響，導致許多未回國民眾遭除籍，不過從出生人口來看，近年來的確成為頭痛問題，且今年新北結婚對數也比去年少了2000多對新人，令人感覺是否因為北部都會區生活不易。

新北研考會於2月公布去年施政滿意度指出，新北在增加就業機會、保障勞工權益滿意度中，滿意為59%、不滿意為14.4%；新北幼兒托育政策及表現滿意度，滿意為74.5%、不滿意為15.6%，顯現就業及托育等滿意度都頗高。

不過實際統計家中有6歲以下孩童的家庭，卻有80.8%的民眾家中沒有；另一題詢問可複選的「應加強幼兒托育作法」，主要包含提高托育補助津貼、鼓勵企業提供托育服務、規劃臨托服務或相關措施、提高生育獎勵金、增加親子活動場地或設施、舉辦親子或兒童相關活動等，可見民眾對於生小孩仍有諸多現實考量。

施政滿意度中也詢問到「市府應優先加強的工作」，其中包含改善交通環境、增加醫療量能及品質、強化環境保護、提升中小學教育品質、增加公共設施的興建及維護、改善市容景觀、推動觀光旅遊發展等。另外，除一般市政題目外，研考會也針對這次防疫詢問整體表現，其中市長侯友宜獲得94.6%滿意度，市府各機關則獲93.6%滿意度。

新北 托育 疫情

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