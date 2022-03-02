新北民政局加裝冷氣卡系統 蘆洲活動中心電費少近4千

新北市現有498間市民活動中心，過去民眾租借時，常發生提早開冷氣，結束後無人關的問題，因此民政局推動加裝冷氣卡，用多少吹多少，不僅節能也方便人員管理，像是蘆洲仁義市民活動中心，2個月電費從5千元銳減至1千多，效果顯著。現已有288間完成冷氣插卡儲值系統，裝設率近6成。

民政局長柯慶忠表示，去年利用疫情期間，於各地的市民活動中心裝設冷氣控管系統，已有288間完成冷氣卡儲值系統，或門禁、電燈、空調三合一控管系統，裝設率近6成。其中新店及汐止區更進一步裝設門禁、電燈及冷氣三合一智能節電系統，管理員不用到現場，也可以透過手機APP遠端遙控，若遇天災緊急事件，還能直接以手機監控活動中心情形，以便即時處置。

民政局地方自治科長許力友表示，因為過去民眾租借活動中心時，常發生提早開啟冷氣，結束後無人關冷氣的情況，透過冷氣卡在使用者付費原則下，用多少吹多少，就不會造成浪費，也方便人員管理。