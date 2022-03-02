營建業鬧缺工缺料 東園國小捷運共構急增預算

北市東園國小緊鄰萬大線加蚋站，配合捷運共構大樓新建工程，興建綜合活動中心編列6.9億元，不過因營建物價上漲，北市教育局只好向市議會要求增加預算至8.6億元。由於此案將於市議會下個會期討論，通過後校方才可招標，若不通過或預算遭砍，恐影響完工期程。

由於萬大線加蚋站緊鄰東園國小，出入口使用到東園國小用地，因此台北捷運局與校方規劃將東園國小部分校舍拆除，重新設計一棟地下二層地上六層之共構大樓，預計112年完工。

東園國小表示，為提升學校整體教學設施品質，精進教師教學與學生學習成績，並滿足教職員工停車需求與提供社區民眾休閒活動使用，規畫興建綜合活動中心，包含停車場、游泳池及棒球打擊場、綜合球場、展演廳等教學與活動場地。

東園國小表示，校內一直缺乏室內場地，活動中心可補足教學需求，不只打擊場可以提供校內歷史悠久的棒球隊使用，過去校內游泳課需要前往臨近學校借用場地，待游泳池興建完畢，不僅學生可以在校內上課，還可向其它無泳池學校提供更多場地選擇。

東園國小表示，共構案於108年7月開工，由於去年觀察到國際物料上漲的問題，與廠商議價，但因預算不足，教育局也函請市議會同意，配合上構土建工程進度辦理其餘子標工程，及預算追加事宜，並預計於原定的112年底完工。