新北闢10處新創基地 優惠租金減輕金流壓力

新北市府今天表示，「青創浮洲」等10處新創基地，提供新創產業找空間，也推出群眾募計畫協助找資金。青創浮洲已有16組團隊進駐創業，享有交通機能及優於行情租金的創業空間。

新北市政府經濟發展局長何怡明今天在市政會議中專題報告表示，經發局招商引資、活化土地利用及扶植青創產業等，希望提升城市競爭力，帶動台灣經濟發展。

何怡明在會議中表示，新北市3年來新創基地由原先3個增加至10個，已啟用的「無限國界創意空間」位於板橋中華電信學院內，專為對動畫及漫畫有興趣的新創打造動漫基地；另還有土城、中和等主題式新創場域將陸續完工，歡迎有志開創志業的團隊來新北創業。

何怡明說，位在板橋區合宜住宅的「青創浮洲」基地不僅幫新創產業找空間更找資金，也推出群眾募計畫；為減輕初期創業的沉重金流壓力，協助提供交通便利的辦公室、店面、攤位等空間，也提供比市場行情優惠的租金，已經有16組團隊進駐。

經發局說，包括資料處理、烘焙業、電動機車維修等多元企業進駐「青創浮洲」，某智慧零售業推廣無接觸智慧販賣機，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代創造新一波無接觸經濟；另有公司創立品牌杯具，並跨足架設電商平台，線上線下雙線經營，在紅海中闖出一條自己的路。

經發局說，「青創浮洲」以直播起家的某新媒體數位公司，除辦理自媒體網紅專業培訓課程，旗下更有百萬粉絲的網紅，協助企業以自媒體作新型態的網紅直播行銷。

經發局表示，進駐企業除電商、直播經濟、智慧販賣機等新型態產業，也有微型創業家以獨具特色的餐飲、零售建立據點；在疫情擾局下，開創不同商機及服務，甚至烘焙業招募在地婦女二度就業，取之社會、回饋社會。目前青創浮洲進駐計畫持續收件，申請至今年6月30日截止。

何怡明告訴中央社記者，新北市有非常多的優質企業在經濟面貢獻，依「新創績優」、「創新研發」等不同領域的類型，舉辦「新北企業精典獎」，盼藉公開表揚卓越表現的企業，肯定企業及員工努力打拚的精神與成果；3月15日前歡迎新北各企業踴躍報名。