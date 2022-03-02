行人觸動號誌按鈕位置太高 北市：有需要可微調

台北市部分路口設置行人觸動式號誌，議員黃郁芬指出，她接獲民眾反映，行人觸動按鈕太高，國小學童、身障者恐按不到，市府應盤點檢討國小、醫院周遭行人觸動按鈕位置及高度，兼顧孩童、身障者、長輩與一般民眾的使用需求，研議調降高度的可行性。北市交通局指出，會先檢視學校、醫院周邊有沒有需求做調整，可以做微調。

台北市部分路口號誌設置行人觸動按鈕，只要行人按下按鈕，交通號誌即從閃光燈號轉為一般紅綠燈，讓行人可安全過馬路。黃郁芬表示，她接獲國小家長陳情，行人觸動按鈕多設置在距離地面120公分處，若是在國小校園附近，對較矮小的小學生，可能根本按不到，而在按不到情況下選擇直接過馬路，反而有交通安全疑慮。

黃郁芬說，觸動按鈕的設置位置，交通局是考量全體市民使用需求，若調降至太低，也容易讓民眾錯過或忽略行人觸動號誌，但她認為國小周遭、醫療院所附近，仍需要優先考量學童、身障者與長輩的使用便利性，再搭配其他提示性的標示，讓一般人也能注意到行人觸動按鈕的位置。

另有身障人士認為，除了高度問題，輪椅族最怕是碰上設施故障，按了沒反應，或是按鈕的方向，不利身障者觸及。

交通局交工處規畫科長謝霖霆指出，觸動按鈕高度是依據交通部道路交通標誌標線號誌設置規則訂定，標準是100至140公分之間，台北市採中間值120公分，另外也查過衛福部統計，國小一年級男女生平均身高，大約120公分左右，學童應該都按得到。至於成人坐輪椅，可觸及最高120公分、最低40公分，也可以碰到。

至於學校、醫院周邊，謝霖霆說，交工處會進行檢視，有沒有調整需求，可以做微調統計。目前北市共有392處路口設置觸動按鈕號誌，將針對學校、醫院周邊做清查。