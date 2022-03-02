愛心助汐止葉小弟 律師見證捐款轉社會局

汐止區金龍國小一位四年級葉姓學生，爸爸突然中風，成了植物人，讓單親家庭經濟陷入困境，消息一出，各界愛心不斷，現在捐款告一段落，今(2)日新北市議員張錦豪也請律師見證，將捐款全數捐贈給新北市政府社會局專戶使用。

新北市議員張錦豪表示，金龍國小四年級的葉同學因為單親的爸爸成了植物人，善心的捐款一直到2/28日，大家都是齊心想幫助葉同學的家庭，所以，今天特地到學校來，和學校志工隊、校長、社會局及汐光兒童課陪中心老師，大家一起討論，就這筆款項將會轉給社會局的一個帳戶，未來就葉同學家庭每個月所需撥款，一直照顧到他20歲成年，並且由社會局專人輔導，如果未來家裡突然有緊急需求或是在就學過程中有需要用到一筆錢，社工會從旁協助，今天也特地請到房律師進行見證。

律師房彥輝指出，葉同學家庭發生重大的變故，由汐光關懷協會發起募捐，這幾天下來從2/17到2/28日這段期間以來，陸陸續續有社會各界善款湧入，這樣的愛心讓人感到非常動容，今天來和學校、議員一起見證這筆款項，未來這筆款項會由協會移交給新北市社會局做專戶管理，金額就是讓葉同學家庭生活必要所需一直到他成年，可以提供他妥善的照顧。

金龍國小校長呂金榮強調，學校端對於葉同學的協助輔導也會持續去關心，並且代表學校感謝各界對葉同學的捐款照顧。