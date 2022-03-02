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雙溪份尾土地公蟾蜍穴有蛇 地方嘖嘖稱奇

觀天下 / 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區新基里的份尾福德廟有蟾蜍穴，去年六月還出現一條大錦蛇，地方嘖嘖稱奇。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區新基里的份尾福德廟有蟾蜍穴，去年六月還出現一條大錦蛇，地方嘖嘖稱奇。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區新基里的份尾福德廟，有130年的歷史，去年斥資近八百萬元改建，最有名的就是一座貌似金蟾蜍巨石，地方稱為蟾蜍穴，去年六月還出現一條長約一米的大錦蛇，相傳蟾蜍和錦蛇是土地公的兵將，賦予招財護佑神力，如此神蹟也讓地方嘖嘖稱奇。

份尾福德宮主委鄭國周就說，該廟建立據可考已經有130年歷史，從土地公的石像神尊上就可以看到歲月的痕跡，很多命理師也曾表示這裡的地理位置很好，四十年前有擴建一次，長年下來建物主體老舊不堪，在各方信眾捐獻下，共斥資近八百萬元將廟宇重新翻修，才有現在的規模。

土地公神像的正下方就是一座天然的蟾蜍穴，仔細一看蟾蜍的外觀，面貌相似度百分百，加上去年六月，蟾蜍穴來了一隻長約一米的大錦蛇，這條錦蛇停留不到兩小時就脫殼，將蛇皮留在洞穴裡，因為相傳蟾蜍和蛇是土地公的兵將，所以地方深信這是神蹟出現，特別將蛇皮供奉在土地公神像旁，地方對於此事也是嘖嘖稱奇。

土地公 雙溪區

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