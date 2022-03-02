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萬金杜鵑「花聚落」登場 整條瑪鋉溪亮起來

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
2022萬金杜鵑年度花展，以「萬金杜鵑」做為設計主體，搭建出7大花藝主題的「花聚落」，讓整條瑪鋉溪都亮了起來。 圖／紅樹林有線電視提供
2022萬金杜鵑年度花展，以「萬金杜鵑」做為設計主體，搭建出7大花藝主題的「花聚落」，讓整條瑪鋉溪都亮了起來。 圖／紅樹林有線電視提供

2022萬金杜鵑年度花展，於萬里區瑪鋉溪正式開展，由國際花藝設計大師領軍，使用萬里、金山在地花農們所培育出的各種類「萬金杜鵑」做為設計主體，搭建出7大花藝主題的「花聚落」，讓整條瑪鋉溪都亮了起來。

萬金杜鵑年度花展以花朵燈、水滴燈等燈飾布置，白天、夜晚都很吸睛，展期從即日起到三月中，想要沈浸杜鵑花海，得到身、心靈的放鬆與悠閒可千萬不能錯過。

新北市副市長謝政達指出，由於全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，萬金杜鵑產業發展已近半世紀，培育出來的杜鵑品種就高達300多種，每年產量更達600萬株，可說全台第一。

今年市府在萬里瑪鋉溪畔的瑪鋉運動公園、觀光公園種植近1萬2,000株7個品種的杜鵑，而時序進入三月，正值杜鵑花盛開的季節，民眾來到此處，可沈浸在杜鵑花海，得到身、心、靈的放鬆與悠閒。

會場沿著瑪鋉溪除了七大展區還妝點了花朵燈、水滴燈等燈飾布置，白天、夜晚都很吸睛，還有不只是花與人的互動還有花與溪的互動，讓整條瑪鋉溪都亮了起來，另外運動公園內的兒童遊樂場也同步啟用，讓瑪鋉溪成為親子同遊賞花的好去處。

杜鵑 萬里

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