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新北清理漁港廢棄物 撈出逾500公噸火山浮石

中央社 / 新北2日電

日本小笠原群島海底火山噴發產生大量浮石，漂流到新北市多處漁港，經過市府和相關漁會清理，撈出多達500公噸浮石，以免引擎吸入造成毀損，仍有多處漁港有部分浮石待清理。

新北市政府漁業及漁港事業管理處今天發布新聞稿表示，為優化漁港環境清潔及保障漁船作業，新北市府積極爭取行政院「向海致敬」計畫經費，攜手漁會加強清理漁港廢棄物，並於港區內設置廢棄物暫置區及攔木網，防範颱風、豪雨帶入漂流木、火山浮石等海漂垃圾，保障漁船進出及漁民作業安全，優化漁港環境。

漁業處表示，天然漂流物也屬海洋廢棄物，去年受日本海底火山噴發，大量火山碎石隨海流漂散台灣北部海岸及留滯在漁港內，港內火山浮石雖不會堵塞航道，但船隻引擎吸入浮石將造成機械毀損。

漁業處長張麗珍向中央社記者表示，經協請漁會積極打撈清理漁港內火山浮石，已清理多達500公噸的火山浮石，仍有野柳、萬里、深澳、水湳洞、南雅、鼻頭、龍洞、馬岡、水尾等漁港尚有部分浮石陸續清理中。

漁業處表示，浮石撈取後將交由漁業署統一處理，同時仍補助各區漁會辦理浮石清理計畫，持續清除港內浮石及監控港內情形，也提醒漁民朋友漁作航行時應注意安全。市府也會於港區內設置廢棄物暫置區及攔木網，防範海洋廢棄物帶入漁港，以保障漁船進出安全、優化漁港環境。

廢棄物 漁民

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