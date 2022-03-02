第25期開放預約 北市提供24.6萬劑3廠牌選擇
中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增10例境外移入，年齡介於10歲至50多歲，7男、3女，分別來自馬來西亞、美國、越南、香港、印度各1案，其餘5案調查中，境外移入確診者於入境、檢疫期間或解隔前採檢陽性確診，該10例皆無社區足跡，無社區傳播風險。
有關第25期疫苗預約，北市衛生局說明，1922疫苗預約平台第25期自3月2日上午10時起至3月4日中午12時止，「依年齡分流預約」，接種日期為3月7日至13日，北市總計可提供24萬6426劑的名額，疫苗廠牌包含莫德納、BNT及高端疫苗，呼籲符合去年12月19日前完成2劑基礎劑接種且滿12周者盡速預約。
衛生局表示，國際Omicron疫情仍嚴峻，尤其鄰近國家如香港、日本、韓國等，研究顯示未接種疫苗者，死亡率高於完整接種18倍，因應未來商務交流陸續開放，為提升保護力，呼籲尚未完整接種疫苗者，第3劑追加劑可至中央平台預約，1、2劑基礎劑可至北市合約醫院特別門診預約接種。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言