第25期開放預約 北市提供24.6萬劑3廠牌選擇

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央第25期疫苗今明開放預約，北市將提供24.6萬多劑名額、3種廠牌可選擇。聯合報系資料照
中央第25期疫苗今明開放預約，北市將提供24.6萬多劑名額、3種廠牌可選擇。聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增10例境外移入，年齡介於10歲至50多歲，7男、3女，分別來自馬來西亞、美國、越南、香港、印度各1案，其餘5案調查中，境外移入確診者於入境、檢疫期間或解隔前採檢陽性確診，該10例皆無社區足跡，無社區傳播風險。

有關第25期疫苗預約，北市衛生局說明，1922疫苗預約平台第25期自3月2日上午10時起至3月4日中午12時止，「依年齡分流預約」，接種日期為3月7日至13日，北市總計可提供24萬6426劑的名額，疫苗廠牌包含莫德納、BNT及高端疫苗，呼籲符合去年12月19日前完成2劑基礎劑接種且滿12周者盡速預約。

衛生局表示，國際Omicron疫情仍嚴峻，尤其鄰近國家如香港、日本、韓國等，研究顯示未接種疫苗者，死亡率高於完整接種18倍，因應未來商務交流陸續開放，為提升保護力，呼籲尚未完整接種疫苗者，第3劑追加劑可至中央平台預約，1、2劑基礎劑可至北市合約醫院特別門診預約接種。

高端疫苗 北市 衛生局

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