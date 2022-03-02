花11年整合終於核定 板橋江子翠自主都更案2024年動工

新北老舊房屋數量多，都更處推動多元都更。其中板橋江子翠段都更案採自主都更，由住戶自己整合，從2011年整合至今花了11年，該案上月底核定，預計2024年動工。都更處指出，目前申請自主更新案88案，僅核定2案，因自主更新在整合意見過程中最難，所以核定案件較少。

本案位於板橋區文聖街135巷及懷德街174巷所圍街廓內，基地面積總計3292平方公尺，鄰近文聖國小、板橋音樂公園及捷運江子翠站，交通與生活機能相當便捷。因多為30年老舊建物，住戶考量居住安全，決定以自力更新方式辦理重建，並於2011年10月28日提出事業計畫申請。

更新前戶數有72戶，更新後為185戶，預計興建一幢2棟地上26層、地下5層建築物，未來將留設通學步道供學童安全上課，退縮人行步道友善行人使用。

都更處表示，該案報核時住戶陳情意見較多，審議期間透過市府公道伯平台，協助不同意戶及更新會溝通，核定時已無住戶提出爭議，預期後續能較順利進入下一階段的更新後房地分配作業。

因推動自主更新相對辛苦，除了要由住戶自行整合及籌資外，在相關意見整合過程最為困難，要花費較多時間，加上都更法令涉及層面廣，包含建築、估價、選配及稅賦等，一般住戶的專業度相較不足，影響都更整合量能減少，且沒有一般建商談判籌碼，只能透過權利變換方式辦理都更。