聽新聞
test
0:00 / 0:00
花11年整合終於核定 板橋江子翠自主都更案2024年動工
新北老舊房屋數量多，都更處推動多元都更。其中板橋江子翠段都更案採自主都更，由住戶自己整合，從2011年整合至今花了11年，該案上月底核定，預計2024年動工。都更處指出，目前申請自主更新案88案，僅核定2案，因自主更新在整合意見過程中最難，所以核定案件較少。
本案位於板橋區文聖街135巷及懷德街174巷所圍街廓內，基地面積總計3292平方公尺，鄰近文聖國小、板橋音樂公園及捷運江子翠站，交通與生活機能相當便捷。因多為30年老舊建物，住戶考量居住安全，決定以自力更新方式辦理重建，並於2011年10月28日提出事業計畫申請。
更新前戶數有72戶，更新後為185戶，預計興建一幢2棟地上26層、地下5層建築物，未來將留設通學步道供學童安全上課，退縮人行步道友善行人使用。
都更處表示，該案報核時住戶陳情意見較多，審議期間透過市府公道伯平台，協助不同意戶及更新會溝通，核定時已無住戶提出爭議，預期後續能較順利進入下一階段的更新後房地分配作業。
因推動自主更新相對辛苦，除了要由住戶自行整合及籌資外，在相關意見整合過程最為困難，要花費較多時間，加上都更法令涉及層面廣，包含建築、估價、選配及稅賦等，一般住戶的專業度相較不足，影響都更整合量能減少，且沒有一般建商談判籌碼，只能透過權利變換方式辦理都更。
都更處表示，為解決相關問題，市府也提供費用補助、廠商媒合平臺、都更推動師等相關資源，來協助民眾辦理自力更新。目前除了板橋江子翠段外，另外已核可的案件為蘆洲區民義段海砂屋自主更新案，從2010年開始整合住戶意見，到2019年才完成，該案在2020年拆除，預計今年底完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言