是不是你！熊好券500萬筆交易2/27出現 11幸運兒得3千

台北熊好券昨天抽出第三波10萬多名中獎者後，北市府今天再度表示，台北熊好券第5百萬筆交易，也已經出現，明天11位幸運兒將有3千元入袋。而第五百萬筆交易出現在二二八連假期間2月27日於西門町消費，只要是2月27日當日20點38分46.392秒至20點39分00.657秒間，完成熊好券交易的11位幸運兒，明天就可獲得三千元大滿貫大獎。

台北市秘書處表示，台北熊好券第500萬筆交易已於2月27日晚上20點38分51.302秒出現在西門町，本次於當日20點38分46.392秒至20點39分00.657秒間完成交易的11位幸運兒，明天3日中午前，將收到由台北通系統自動派發價值3千元的「大滿貫」加碼禮票券，使用期限可至2022年3月31日止。

秘書長陳志銘表示，北市府發行熊好券，經過二波活動，累積消費張數已衝破500萬張，整體執行率高達92.87％，昨日更以感恩回饋的方式推出第三波熊好券，民眾只要於第一波、第二波曾經抽中該種票券、且「所有得到」的該種票券均使用完畢，且身分證末碼又與第三波票券的中獎號碼相同者，即可再次獲得該種票券！

陳志銘說，因熊好券未使用票券所剩有限，所以第三波必須同時符合1.「曾抽中過該券」、2.「該券有全數使用完畢」、3.「身分證尾碼為該券幸運號碼」等三個條件即可自動再次獲得該券的機會。北市府昨日已透過線上抽籤系統抽出第三波「台北熊好券」幸運號碼，包括住宿券中獎號碼為「0」；饗購券中獎號碼為「7」；藝文券中獎號碼為「1」；市集券中獎號碼為「5」；運動券中獎號碼為「4」。

陳志銘表示，第三波熊好券中獎票券為住宿券1張（面額1000元）、饗購券、藝文券、市集券、運動券分別為2、3、4、5張（面額100元），系統已自動派送票券至中獎民眾的台北通APP票夾。他也提醒，第三波熊好券同樣是「期間限定」，自3月1日起至3月31日截止，可在台北市境內各熊好店家消費，請中獎民眾把握最後消費時間。