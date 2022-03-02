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北市社區節能補助已受理558件 每件每年省13萬電費

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市「社區節能改造補助」已受理補助558件，每件每能節省13萬元電費，今年持續辦理。聯合報系資料照
北市「社區節能改造補助」已受理補助558件，每件每能節省13萬元電費，今年持續辦理。聯合報系資料照

北市去年宣示邁向2050淨零排放目標，經統計，北市環保局自2015年起推動「社區節能改造補助」，受理補助申請已達558件，每件每年節省13萬元電費，今年持續辦理，即日起至5月31日止，依不同補助項目，最高可補助50％經費，另提供90個免費「社區節能輔導」服務的名額，協助社區有效減碳

根據「IEA全球能源部門2050淨零排放路徑關鍵策略報告」，有8%減碳量是來自行為改變與資源使用效率的提升，包含更換使用節能設備，而北市溫室氣體排放量約74％來自住商部門，當中又以電力使用造成間接溫室氣體排放為大宗，因此北市府長期協助社區節能改造，促進減碳。

經統計，自2015年起推動社區節能改造補助計畫，至今受理社區節能改造補助申請已達558件，每年節電度數可達2044萬度，每件平均一年可節省3.7萬度，換算減碳量每件約為1.9公噸；以每度電3.5元計算，每件每年節省近13萬元電費。

環保局指出，今年社區節能改造補助計畫延續往年，提出照明設備、智慧燈具及空調設備等3大補助方案，社區可依需求任選方案組合申請，依不同補助項目，最高可補助達50％經費。

申請對象除北市轄內已立案成立管委會的社區外，未成立管委會社區可依公寓大廈管理條例推選管理負責人，向北市建管處完成報備後提出申請即能補助，或是推派1人為申請者（需檢附證明）即可提出申請。

另環保局還組成「節能輔導團」，主動到社區進行免費節能輔導服務，提供90個名額，由專家針對社區公共設施用電提供規畫及建議，社區可根據專家的建議，依需求向環保局申請補助，即日起受理申請，額滿為止。

北市 減碳

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