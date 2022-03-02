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北市動物園黑猩猩不挑食 棗子、鳳梨釋迦輕鬆「去籽」
台北市立動物園住在非洲動物區的黑猩猩嘗鮮當季棗子和鳳梨釋迦，立馬展現靈活的舌頭和唇上功夫，輕鬆把每一絲果肉都完整地跟種籽分離。動物園表示，近期將食譜中20%的比例調整為當季才有的農產品，作為豐富化食材，希望透過這樣的改變，讓動物更容易嘗試到不同的食材，同時也意外發現，黑猩猩對於各式食材接受度出奇的高。
動物園表示，為了使園區內動物可以嘗試到更豐富多樣的食材，近期重新統計調整了大部分以蔬果為主要營養來源的哺乳類動物食譜，並將食譜分為80%的主要營養來源、20%可彈性調整的食物，例如在不同季節提供各種不同的葉菜，以及苦瓜、茄子、棗子和鳳梨釋迦等多種當季蔬果。
動物園表示，動物園在設計動物食譜上，不僅為了滿足來自世界各地不同類別動物的營養需求，還需要考慮到台灣本土能穩定提供的食材品項，為了提供給動物更豐富的選擇，近期決定靈活選用當令的農產品。將食譜中20%的比例調整為當季才有的農產品，作為豐富化食材，其他80%則仍保留為主要營養來源，選擇營養平衡且四季貨源穩定的食材。
動物園表示，希望透過這樣的改變，讓動物更容易嘗試到不同的食材，同時也意外發現，黑猩猩對於各式食材接受度出奇的高。與人類食性相當類似的黑猩猩，成為園區中最早開始進行豐富化食譜調整的物種，保育員除了觀察到有個體為了把棗子果核上的果肉剃除乾淨，會細細品嘗果核，延長自己的進食時間，還發現黑猩猩對苦瓜的接受度意外的高。
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