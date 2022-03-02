瞄準疫後報復性消費商機 北市提高協助各商圈預算

新冠肺炎疫情影響經濟，也重創各商圈的業績。八德、北投溫泉等九大商圈今天舉辦聯合行銷活動，台北市副市長黃珊珊說，今年的唯一任務就是振興，只要是商圈的活動台北市都會協助，北市要用三倍力氣振興商圈，今年協助商圈的整體預算變多，提高到新台幣兩千一百萬元，希望能夠搶到疫後報復性消費的商機。

包括北投溫泉、新中華路影音、南昌家具街、八德、貓空、公館、內湖737、大橋頭延三及南投鹿谷大水堀商圈，今天舉辦聯合行銷活動，這是九大商圈首度聯合辦活動。

黃珊珊說，疫情兩年多來商圈受創嚴重，特別是都會型的商圈受到嚴重衝擊，去年營運全改線上，例如台北地下街商品多為動漫主題，主攻年輕人市場，因為環境較封閉，商品可在網路上買到，大家不敢外食，夜市人潮也沒了，但其他縣市因為環境較開放，台北人往宜蘭跑，台北商家都沒生意。

黃珊珊說，疫情後中央和地方都努力協助商圈復甦，復甦也是今年的唯一任務，台北市未來會努力協助，例如開課程教導業者學習結合線上線下營業，今年的輔導預算也變多，提高到兩千一百萬元，只要商圈願意，之後提出計畫，北市府就會在預算範圍內盡力協助，大家一起把商機留在台北，「誘惑」市民到商圈逛逛。

台灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美表示，去年疫情讓商圈生意掉了一半，五、六月疫情最嚴重時甚至有人業績是零，現在疫情趨緩之際推出活動，以「集氣」的概念為發想主軸，結合數位五倍券的優惠推廣，辦音樂會外，主打商圈「集人氣」、「集買氣」、「集福氣」的核心訴求，串連各大商圈以巡迴辦理的方式，將個別的小活動串聯成貫穿各大商圈的主題活動，達到共同行銷的目的，提昇商圈經濟效益。

台北市商業處表示，「全民集氣五告給力」活動將自3月12日起至4月30日止舉辦商圈巡迴音樂會，邀請知名樂團、人氣歌手接力開唱，各商圈更結合數位五倍券推出消費優惠活動，至部份商圈指定店家不限金額消費，並於商圈粉絲團留言標籤活動名稱，即可獲得商圈精美好禮抽獎機會，將於各場次音樂會尾聲，將現場直播抽出得獎者。