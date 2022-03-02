9商圈推優惠與假日音樂會 盼衝出後疫情商機

中央社 / 台北2日電

北市商業處今天表示，台北市8處商圈結合南投鹿谷大水堀休閒農業商圈合推優惠抽獎活動，3月12日起，各商圈預定每週六、日辦音樂會，盼吸引人潮，疫情過後衝出新商機。

經濟部中小企業處、台灣商圈產業觀光發展聯合總會、台北市政府商業處上午在北市府市政大樓1樓舉辦「攜手9商圈聯合行銷」記者會，經濟部中小企業處副處長陳秘順、北市府副市長黃珊珊、產業發展局長林崇傑等人出席。

陳秘順致詞時說，為提升COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後商圈發展，陸續規劃補助商圈經費，商圈也會舉辦活動並搭配振興五倍券等加碼券，像這次就是由9處商圈自行串聯舉辦行銷活動，且結合相關加碼券推優惠。

黃珊珊致詞表示，去年疫情期間，台北市各商圈受創嚴重，北市府今年任務就是振興，包含已規劃許多行銷商圈活動等，預計今年商圈總補助款可達新台幣2100萬元，後疫情期間，北市府會努力協助商圈衝出新商機。

台北市商業處指出，北投溫泉商圈、台大公館商圈、大橋頭延三商圈、內湖737商店街、貓空休閒產業社區發展協會、新中華路影音電器街、南昌家具街、八德資訊商圈及南投縣鹿谷鄉大水堀休閒農業合推行銷活動。

商業處表示，9處商圈將從3月12日至4月30日，每週六、日在商圈內辦相關抽獎及音樂會等活動，詳情可至「我是商Ya人」臉書（Facebook）查詢。

北市 疫情 南投

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