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板橋重慶路改徒步區引塞車 市府將開通民族路缺口

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
板橋重慶路變為徒步區後，用路人都得繞道而行，市府決定打通民族路缺口解決問題。圖／新北市交通局提供
板橋重慶路變為徒步區後，用路人都得繞道而行，市府決定打通民族路缺口解決問題。圖／新北市交通局提供

新北市府在板橋推動「府中雙城計畫」，改造城市風貌，不過重慶路變更為徒步區後，使得用路人要上台65線都得繞路，造成嚴重雍塞。新北市交通局決定打通民族路缺口，讓民眾可減少繞行，直接從民族路左轉至縣民大道上台65線。

府中雙城計畫為新北重要市政建設，市府將縣民大道做為府中美學專案重要軸線路段，其中因重慶路調整為行人徒步區，許多原來由重慶路左轉縣民大道，再上台65線的車輛，則須改行館前西路或繞至民權路再左轉縣民大道，除了增加車行時間，尖峰大量車流也造成沿線交通壅塞。

交通局交通管制工程科長林昭賢指出，交通局目前已先調整縣民大道公車行駛動線，並於縣民大道（往台北方向）與民權路口設置公車左轉專用車道，紓解該路段車流。

林昭賢說，縣民大道與民族路缺口則將於明日開放通行，以提升府中周邊整體交通動線的順暢。

交通局解釋，縣民大道為板橋區往返台北市、台65線的主要幹道，全天車流量大，民族路增開缺口後，行駛民族路的車輛可直接左轉縣民大道，再上台65線，將大幅提升行車效率。

交通局表示，不過縣民大道雙向車流於該路口仍均禁止左轉，以維持縣民大道雙向車流順暢，他們會持續觀察調整後的車流狀況，讓交通更安全、更順暢。

新北市交通局將打通打通民族路缺口，民眾未來可直接左轉縣民大道上台65線。圖／新北市交通局提供
新北市交通局將打通打通民族路缺口，民眾未來可直接左轉縣民大道上台65線。圖／新北市交通局提供

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