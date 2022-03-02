新北嚴防病毒傳播 土地公生日廟會活動落實防疫

中央社 / 新北2日電

新北市府今天表示，疫情雖然趨緩，但防疫仍要小心翼翼，嚴防看不見的病毒傳播鏈仍在社區流竄，要做最壞的打算最好的準備；尤其，4日為土地公生日，廟會慶祝活動需嚴格防疫。

新北市府上午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議，衛生局長陳潤秋在會中報告，目前，全球仍有少數國家防疫仍實施「清零」政策，台灣的入境檢疫將逐漸放寬，中央的防疫政策也鬆綁。

陳潤秋說，新北目前COVID-19責任醫院有279床，最高可以開到1508床，落地採檢陽性、輕症的患者收容的集中檢疫中心有1308間。

民政局長柯慶忠說明，包括燈會等大型活動都嚴防檢疫中順利結束活動，接著3月4日土地公生日廟會活動，也要求寺廟做好防疫。

市長侯友宜於會中及接受聯訪時表示，目前疫情還沒完

全結束，仍要小心翼翼。隨時要有心理準備，做最壞的打算，最好的準備。國內疫情穩定，疫苗的覆蓋率也逐漸提升，縮短入境檢疫的時間是大方向，但仍提醒市民要小心謹慎，不要疏忽自我健康檢測，身體不舒服就不要出門。

疫情 生日

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