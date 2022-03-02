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羅文崇結合公益及在地文創 民眾捐發票 環保又防疫

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員羅文崇就結合公益及在地文創，民眾即日起至10日，只要到服務處捐贈一定發票，就能獲文創口罩及環保袋，讓做公益也能兼顧環保及防疫。圖／羅文崇提供
新北市議員羅文崇就結合公益及在地文創，民眾即日起至10日，只要到服務處捐贈一定發票，就能獲文創口罩及環保袋，讓做公益也能兼顧環保及防疫。圖／羅文崇提供

疫情影響許多民眾及企業經濟，不少社福團體捐款也因此減少，新北市議員羅文崇就結合公益及在地文創，民眾即日起至10日，只要到服務處捐贈一定發票，就能獲文創口罩及環保袋，讓做公益也能兼顧環保及防疫。

近年來疫情肆虐，據統計在爆發後有高達75%的公益團體都面臨捐款人數減少的窘境，讓維持服務陷入艱難。為讓弱勢的照顧不因疫情而斷炊，羅文崇舉辦「結合在地文創 一起做公益」活動，民眾捐發票即能獲文創品。

羅文崇表示，疫情爆發至今已逾兩年，許多捐款人因失業或收入減少不得已取消原本定期定額的捐款，甚至常支持公益團體的企業也面臨同樣情況，尤其新北長者人口為全國最多，更有9.3萬戶的獨居老人，相關關懷與照顧刻不容緩。

羅文崇說明，這次與長期投入長者關懷的華山基金會合作舉辦公益捐發票活動，民眾即日起至10日，只要至服務處捐贈一定張數發票就可以獲得口罩或獨家限量永和文創提袋，希望能在關懷社會之餘也能宣傳永和之美。

羅文崇認為，永和在過去一直是蘊含豐富風俗人文的地方，但是因為都市的發展逐漸遭到淡化十分可惜，這次透過設計將永和和平鴿、楊三郎、福和市集、永和豆漿、保福宮、永福橋等意象融入環保袋設計，讓公益結合環保，同時使永和文化深入每一個溫暖的角落。

新北市議員羅文崇就結合公益及在地文創，民眾即日起至10日，只要到服務處捐贈一定發票，就能獲文創口罩及環保袋，讓做公益也能兼顧環保及防疫。圖／羅文崇提供
新北市議員羅文崇就結合公益及在地文創，民眾即日起至10日，只要到服務處捐贈一定發票，就能獲文創口罩及環保袋，讓做公益也能兼顧環保及防疫。圖／羅文崇提供
透過設計將永和和平鴿、楊三郎、福和市集、永和豆漿、保福宮、永福橋等意象融入環保袋設計。圖／羅文崇提供
透過設計將永和和平鴿、楊三郎、福和市集、永和豆漿、保福宮、永福橋等意象融入環保袋設計。圖／羅文崇提供

羅文崇 文創 疫情

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