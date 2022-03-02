基北中山快捷公車1813D明通車 通勤台北單程省20分鐘

基隆市第四條中山區城際快捷公車1813D明天通車，今天上午在國光客運基隆站由市長林右昌、立委蔡適應、國光客運副董事長王應傑及多名議員等人主持通車典禮，市長林右昌說，單程可省下20分鐘通勤時間。國光客運說，每天基隆、台北往返共48班次，尖峰時段每隔20到30分鐘發車。

原有1813D 路線從西定市場出發，僅平日早上發車兩班次，且無返回基隆班次，轉型為中山區快捷公車後，平均每小時一班次，平日往返共48班次，假日往返16班次。往程在國光客運基隆車站二號月台上車，返程則分別在國光客運台北車站二號月台與市府轉運站八號月台上車。

1813D中山快捷公車自國光客運基隆車站發車，途經中山一、二路、中華路、文化路、復興路等中山區主要幹道，停靠外木山濱海步道、經國管理學院以及大型造鎮建案等站點。台北端主要行駛忠孝東路，站點囊括各線捷運路網，兼具通勤通學與觀光遊憩等多重功能。

1813D是唯一以西岸腹地為主的路線，沿線連結國門廣場、KEELUNG 地標、青鳥書店與外木山濱海步道等景點，下國一內湖交流道後駛經捷運市政府站、忠孝敦化站、忠孝復興站、忠孝新生站以及台北車站東三門，轉乘接駁四通八達。國光客運表示，通車後可望帶動西岸地區繁榮復興，配合4月城市博覽會舉辦，將吸引更多雙北民眾到基隆觀光。

市長林右昌說，1813D通車後帶給中山區路線周邊民眾很大的便利，上班通勤單程可省20分鐘時間，地方還有許多意見要延伸或變更，服務更多範圍，先上路後6個月內再提出變更申請。

立委蔡適應表示，這條路線和其他快捷公車不一樣的地方，是終點站在台北車站東三門，不是市府轉運站，可以直接到北車站，對在大台北地區工作的基隆人是非常方便的。

王應傑說，1813D快捷公車可以通車，有賴市長林右昌、立委蔡適應全力推動，明天試營運，對西岸不管是通勤和觀光都有非常大的幫助。

副議長林沛祥說，他代表議會肯定市府推動4條快捷公車，讓通勤族搭車更方便。議員張秉鈞說，經會勘後增設大竿林（一）站牌，嘉惠地方需求。議員宋瑋莉建議， 希望可以再加強服務大慶大城居民。

基隆市目前有3條快捷公車，包含1579路線從八斗子到圓山轉運站，另2條路線為2088從八斗子或基隆女中出發，往返台北的市府轉運站，及1088從四腳亭出發行經基隆市暖暖區往返松山車站。市府交通處統計，3條路線每月載客約31萬人次。