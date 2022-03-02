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新北設海洋防衛隊 去年清除海廢近千噸

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
漁業處推出「五區五淨港」活動，帶領五個轄區內漁會及民眾清潔日常作業漁港。圖／新北市漁業處提供
漁業處推出「五區五淨港」活動，帶領五個轄區內漁會及民眾清潔日常作業漁港。圖／新北市漁業處提供

新北市海岸線長達145公里、港口多達28處，過往港口或岸邊經常發現民眾隨手丟棄的垃圾，新北市漁業處為加強整理漁港環境清潔，向行政院爭取「向海致敬」經費，並成立新北海洋防衛隊與藍海艦隊，結合民間團體清除礁區海底覆網及海洋廢棄物，去年度約清理1000公噸。

人類活動過程常產出許多副產物，海洋廢棄物就是其中之一，海洋廢棄物對海洋生態危害甚多，新北市漁業處為避免海廢危害海洋，推動「刺網實名制」將漁具標示，使漁網得以被追蹤源頭，避免穿隻作業將魚網留滯海洋。漁業處並與海保署合作試辦廢棄網具回收再利用，研發再製成塑膠原粒，讓廢棄漁網具重生成紡製品與太陽眼鏡等生活用品，循環經濟同時持續清除海洋廢棄物。

另外，漁業處推出「五區五淨港」活動，帶領五個轄區內漁會及民眾清潔日常作業漁港，藉由活動參與讓大家更珍惜漁港環境，使民眾認識海洋環保與環境永續的重要性，以達成友善環境、潔淨海洋，讓海洋資源得以永續。

去年受日本海底火山噴發，大量火山浮石在北海岸出現，火山浮石將造成船隻引擎吸入毀損，漁業處則補助各區漁會辦理浮石清理補助計畫，持續清除港內浮石及監控港內情形。由於天然漂流物也屬海洋廢棄物一環，漁業處藉多元管道、發起維護漁港及海洋環境活動，希望民眾關注海洋生態的永續議題。

新北市漁業處表示，市府自前年起爭取行政院「向海致敬」計畫經費，攜手漁會加強清理漁港廢棄物，並於港區內設置廢棄物暫置區及攔木網，防範海洋廢棄物帶入漁港，以保障漁船進出安全、優化漁港環境。

去年受日本海底火山噴發，大量火山浮石在北海岸出現。圖／新北市漁業處提供
去年受日本海底火山噴發，大量火山浮石在北海岸出現。圖／新北市漁業處提供

廢棄物 行政院

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