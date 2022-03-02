平溪平湖里及東勢里簡易自來水完工 55戶用水更穩定

為改善平溪區平湖里及東勢里供水狀況，新北水利局補助公所在當地執行簡易自來水改善工程，目前工程已完工，除新增不鏽鋼水塔外，也更新管線、取水頭及清淤等，提供當地約55戶居民更穩定及優質的用水。

新北市平溪區平湖里及東勢里地區一帶，屬自來水無法到達地區，居民一直以來多引取山泉水使用，但供水情形易受天候降雨因素影響，降雨量不足的時候就容易缺水。

水利局表示，為改善當地生活用水不穩定的狀況，補助平溪區公所約455萬元經費進行相關簡易自來水設備改善工程，包含新增5噸不鏽鋼水塔1座、2英吋HDPE管線2930公尺、3英吋HDPE管線2500公尺、4英吋HDPE管線400公尺、既有取水池清淤改善等，大幅改善民生用水問題。