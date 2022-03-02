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平溪平湖里及東勢里簡易自來水完工 55戶用水更穩定

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
既有取水頭更新。圖／新北水利局提供
既有取水頭更新。圖／新北水利局提供

為改善平溪區平湖里及東勢里供水狀況，新北水利局補助公所在當地執行簡易自來水改善工程，目前工程已完工，除新增不鏽鋼水塔外，也更新管線、取水頭及清淤等，提供當地約55戶居民更穩定及優質的用水。

新北市平溪區平湖里及東勢里地區一帶，屬自來水無法到達地區，居民一直以來多引取山泉水使用，但供水情形易受天候降雨因素影響，降雨量不足的時候就容易缺水。

水利局表示，為改善當地生活用水不穩定的狀況，補助平溪區公所約455萬元經費進行相關簡易自來水設備改善工程，包含新增5噸不鏽鋼水塔1座、2英吋HDPE管線2930公尺、3英吋HDPE管線2500公尺、4英吋HDPE管線400公尺、既有取水池清淤改善等，大幅改善民生用水問題。

水利局指出，改善工程目前已經完工，足以因應以往長時間降雨不足所造成的缺水狀況，提供當地約55戶居民更穩定的用水。水利局提到，新北幅員廣大且城鄉地理環境迥異，市府針對地理因素影響用水的居民，每年均編列約5000萬經費，致力於自來水的普及率提升與簡易自來水系統的佈建。

蓄水池清理。圖／新北水利局提供
蓄水池清理。圖／新北水利局提供
新增5噸不鏽鋼水塔1座。圖／新北水利局提供
新增5噸不鏽鋼水塔1座。圖／新北水利局提供
簡易自來水取水口。圖／新北水利局提供
簡易自來水取水口。圖／新北水利局提供

水利局 平溪

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