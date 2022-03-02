下班Line交辦算加班？勞動局教3招 網驚：等失業？

許多上班族一定都有過下班後、晚上正準備入睡，手機卻傳來震動聲.....，果然又是主管傳來的工作訊息，北市勞動局今天在官方粉絲專頁表示，許多上班族總是困擾著「做與不做到底該怎麼辦？」勞動局今天教勞工三招回覆訊息，並提醒，依據勞基法規定，勞工有理由是可以拒絕加班，或勞工可以依通訊軟體截圖，要求核算加班費。

北市勞動局表示，許多勞工朋友一定都有這樣的困擾「超惱人！下班後主管用LINE交辦工作」，勞動局表示，其實遇到這種情況，勞工們有一些回覆的選擇，勞動局也教勞工三招回覆，第一，回覆長官「可以工作時間再做嗎？」第二種回覆「要幫我算加班費喔～～」，第三種回覆「我在家處理工作，出勤紀錄怎麼記？」

勞動局說，依據「勞動基準法」規定，勞工有理由是可以拒絕加班，或是勞工可以依通訊軟體的截圖，要求核算加班費，並以自我記載或其他形式記錄後，傳給雇主記載之。

不過勞動局教大家的三招，底下有網友幫想第四招「已讀不爽回，讓公司尷尬....」不過也有留言，「現實是....不回你就等著失業....」。也有上班族憂，如果這樣回覆長官，會不會明天就被開除？還有上班族驚，「誰改這樣回？工作一定會被刁難....。」