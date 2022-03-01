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維護文資整修蔣渭水紀念廣場 北市府迫519墳遷葬

聯合報 / 記者徐偉真林麗玉／台北即時報導
蔣渭水墓在2015年移靈宜蘭，台北市長柯文哲(中)曾到場參與。不過，北市府為整修蔣渭水墓園和政治受難者紀念廣場，要求大安第六公墓中519座墓必須遷葬，令部分家屬無法接受。 圖╱擷自北市聯醫網站
蔣渭水墓在2015年移靈宜蘭，台北市長柯文哲(中)曾到場參與。不過，北市府為整修蔣渭水墓園和政治受難者紀念廣場，要求大安第六公墓中519座墓必須遷葬，令部分家屬無法接受。 圖╱擷自北市聯醫網站

北市府為整修蔣渭水墓園和政治受難者紀念廣場，以維護文化資產為由，要求大安第六公墓中519座墓必須遷葬，有家屬表示，當初買的墓地是永久使用權，現在被迫遷墓，實在無法接受。北市殯葬處秘書邱金榮表示，殯葬處公告遷墓的區域均為公有地，儘管民眾家屬的墳墓有經過公家機關申請，依法政府有需要使用土地，也可以要求遷葬。

議員徐巧芯說，不反對整體規畫，但那是公墓不是民眾亂葬，殯葬處要求民眾自行遷葬，建議遷至陽明山臻愛樓，提供每平方公尺9500元補助，但墳墓面積以16平方公尺為上限，金額不合比例，且民眾當初買的墓地是永久使用權，根本沒有意願搬遷，現在為了整修工程就要遷葬，民眾無法接受。

徐巧芯說，民眾不滿殯葬處僅用一紙公告就要求民眾遷移先人墓地，公文上寫的遷葬原因為「因應都市發展及其他公共利益」，維護文化資產，但文化局1月5日會勘結論為，工程所涉及遷葬範圍內之建物或墳墓等，均「不具文化資產價值」。

邱金榮回應，殯葬處公告遷墓的區域均為公有地，之所以有民眾說有永久使用權，可能是早年墓地由當時的區公所管轄，管理沒這麼完善，也可能是有不肖殯葬業者自行賣斷，但相關資料，因年代久遠無可考。

邱金榮表示，因土地為公有地，儘管墳墓有經過公家機關申請，依法政府有需要使用土地，也可以要求遷葬；至於該用地，邱金榮說，大安第六公墓全數有一萬多座墳墓，過半遷葬完成，目的是整修做紀念綠地公園使用，改善都市景觀。

對於遷葬補助金額，殯葬處表示，早年補助金額為每平方公尺6千多元，2017年提高至9500元，不管大小最低補助6萬，若民眾要遷葬至臻愛樓，塔位最低也是6萬。殯葬處表示，如家族墳裡有七、八個骨灰，北市府也可以代為遷葬至臻愛樓。

文化資產 北市 徐巧芯

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