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全國首位身障社工員 打拼至新北社會局副局長今榮退

聯合報 / 記者劉懿萱張睿廷／新北即時報導
新北社會局副局長林昭文明日榮退，副局長由主任秘書吳淑芳晉升。本報資料照
新北社會局副局長林昭文明日榮退，副局長由主任秘書吳淑芳晉升。本報資料照

新北社會局副局長林昭文明日榮退，副局長由主任秘書吳淑芳晉升。新北市長侯友宜今日上午也到社會局局務會議，頒贈一等服務獎章，以表彰他對新北社福的貢獻。

今年64歲的林昭文，從基層社工員做起，服務公職近40年，也是全國第一位小兒麻痺的社工員，侯友宜稱讚他對法令的熟稔，是社會局的活字典，也是各科推動業務的靠山，且在新北市服務這10年，歷經身權法與長照法修訂，法令多如牛毛。

侯友宜說，扮演副手最為困難，既要沒有聲音，又要有創意，對首長交付的任務又必須貫徹，其間的分寸真的很難拿捏，但林無怨無悔，默默承擔，不忮不求，輔佐李麗圳和張錦麗兩任首長，也和他為了公共托育倍增、里里銀髮俱樂部等政策，並肩作戰10年，因此他除頒贈一等服務獎章外，還特地送了一尊他最崇拜的關公像。

林昭文感謝兩任局長的信任和侯市長的力挺，在市長身邊學習將民眾的小事當作政府大事來辦，每件事都要做到「精緻到味」；也學習像是八仙塵爆發生時的危機處理，更看到市長對待部屬的細膩關懷。另外，因應林昭文榮退，由主任秘書吳淑芳晉升為副局長；原專門委員黃逢明升為主任秘書；原身障科長徐綺櫻升為專門委員，原身障科專員楊貴閔升為科長，人事案自2日起生效。

侯友宜 社工 新北

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