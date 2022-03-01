中和傳出高處拋落虐貓事件 議員籲寵物保母法制化

中和近日傳出虐貓事件，再掀動保議題討論，新北市議員張志豪表示，他過去持續推動寵物保母法制化並訂定寵物殯葬處理條例等，盼給寵物更好生活環境；新北動保處表示，寵物保母在動保法有相關規定，呼籲民眾寵物寄宿必須找合法業者，寵物殯葬相關條例則待中央立法才能進入討論。

中和近日發生不肖人士將貓咪從高處拋落的虐貓事件，引發民眾關切，張志豪接獲陳情並表示，他已第一時間要求動保處與警方處理，全力找出犯案人士並進行後續處置，防止類似憾事發生。

張志豪提到，現在寵物貓狗數量逐年提升，寵物寄養需求隨之增加，但提供寵物保母服務的電商大多未持有「特定寵物業許可證」，有違反《特定寵物業管理辦法》之虞，而市長侯友宜在備詢時也承諾，會主動協助寵物保母們取得特寵證，並加強取締非法寄養平台。

張志豪還說，新北也缺乏管理寵物殯葬之法令，導致寵物火化後廢氣污染以及棄置寵物屍體之亂象，因此他進一步提案要求市府訂定寵物殯葬相關條例，讓毛小孩過世後也能好好走完最後一哩路。