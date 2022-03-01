中和傳出高處拋落虐貓事件 議員籲寵物保母法制化
中和近日傳出虐貓事件，再掀動保議題討論，新北市議員張志豪表示，他過去持續推動寵物保母法制化並訂定寵物殯葬處理條例等，盼給寵物更好生活環境；新北動保處表示，寵物保母在動保法有相關規定，呼籲民眾寵物寄宿必須找合法業者，寵物殯葬相關條例則待中央立法才能進入討論。
中和近日發生不肖人士將貓咪從高處拋落的虐貓事件，引發民眾關切，張志豪接獲陳情並表示，他已第一時間要求動保處與警方處理，全力找出犯案人士並進行後續處置，防止類似憾事發生。
張志豪提到，現在寵物貓狗數量逐年提升，寵物寄養需求隨之增加，但提供寵物保母服務的電商大多未持有「特定寵物業許可證」，有違反《特定寵物業管理辦法》之虞，而市長侯友宜在備詢時也承諾，會主動協助寵物保母們取得特寵證，並加強取締非法寄養平台。
張志豪還說，新北也缺乏管理寵物殯葬之法令，導致寵物火化後廢氣污染以及棄置寵物屍體之亂象，因此他進一步提案要求市府訂定寵物殯葬相關條例，讓毛小孩過世後也能好好走完最後一哩路。
新北動保處呼籲，民眾的寵物如果要寄宿，就必須要找依特定寵物業管理辦法申請特定寵物業許可證的合法業者，至於寵物殯葬相關條例，則還待中央立法後，再視情況及內容來納入及訂定相關自治條例。
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