為烏克蘭祈福 國民黨婦女部平溪放天燈

烏克蘭爆發戰火，舉世關注。國際婦女節快到了，國民黨婦女部主任林麗嬋與20多名成員，今天下午到新北市平溪放天燈，為烏克蘭祈福，希望世界和平，不要有戰爭，全世界婦女都平安。

林麗嬋和20多名婦女今天下午到平溪放天燈，她說，3月8日是溫馨的國際婦女節，但此刻烏克蘭正受戰火摧殘，看到許多婦女帶著孩子逃離家鄉，流離失所，台灣婦人看了都於心不忍，非常難過。

因為烏克蘭正遭受戰火威脅，婦女部決定取消婦女節活動，但仍要以女姓力量為烏克蘭加油打氣，所以號召20人到平溪放天燈。