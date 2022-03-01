聽新聞
test
0:00 / 0:00

為烏克蘭祈福 國民黨婦女部平溪放天燈

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
國民黨婦女部主任林麗嬋與20多名成員今到新北市平溪放天燈，為烏克蘭祈福，希望世界和平，不要有戰爭。記者邱瑞杰／攝影
國民黨婦女部主任林麗嬋與20多名成員今到新北市平溪放天燈，為烏克蘭祈福，希望世界和平，不要有戰爭。記者邱瑞杰／攝影

烏克蘭爆發戰火，舉世關注。國際婦女節快到了，國民黨婦女部主任林麗嬋與20多名成員，今天下午到新北市平溪放天燈，為烏克蘭祈福，希望世界和平，不要有戰爭，全世界婦女都平安。

林麗嬋和20多名婦女今天下午到平溪放天燈，她說，3月8日是溫馨的國際婦女節，但此刻烏克蘭正受戰火摧殘，看到許多婦女帶著孩子逃離家鄉，流離失所，台灣婦人看了都於心不忍，非常難過。

因為烏克蘭正遭受戰火威脅，婦女部決定取消婦女節活動，但仍要以女姓力量為烏克蘭加油打氣，所以號召20人到平溪放天燈。

她們在天燈上寫「烏克蘭加油」、「世界和平」、「世界婦女節平安」、「平安喜樂」等願望，然後施放天燈冉冉升空，希望世界和平，不要再有戰爭。

國民黨婦女部主任林麗嬋與20多名成員今到新北市平溪放天燈，為烏克蘭祈福，希望世界和平，不要有戰爭。記者邱瑞杰／攝影
國民黨婦女部主任林麗嬋與20多名成員今到新北市平溪放天燈，為烏克蘭祈福，希望世界和平，不要有戰爭。記者邱瑞杰／攝影

烏克蘭 天燈 婦女節 新北

延伸閱讀

拜登代表團來台 國民黨組團希望見面談台海安全

開戰6天國民黨才聲援烏克蘭 遭網友酸「撥接剛裝好？」

國民黨：台灣人萊豬吞了、核食吃了 CPTPP還只聞樓梯響

拜登派團來訪＝挺台？藍：今日美國會不會是明日美國才重要

相關新聞

禁面交擬站內購物 北捷挨批

台北捷運近日在南京復興站規劃攤位開放「站內直取購物」，旅客不用出站就能直接向緊鄰在玻璃欄杆的商家購物；但大眾捷運法規定，...

新店榮工單元2都更 將啟動

新北市新店區的寶僑工業區共21.17公頃，傳統廠房多，老舊且影響市容，市府推動轉型。其中單元2最大，約6.46公頃，已由...

鶯歌炮仗花、櫻花競豔 林口櫻花季 12日登場

新北市林口竹林山觀音寺周圍櫻花綻放，區公所規畫櫻花季本月12日下午在廟前廣場登場，有親子野餐、愛心義賣等，藝人白冰冰等人...

人口將跌破250萬 北市搶人祭重金

台北市人口將跌破250萬，祭出重金搶人大作戰，在北市登記結婚的新人，夫妻皆可抽最高20萬大獎。副市長黃珊珊昨也宣布「搶人...

新北推待用餐 逾25萬人次受惠

新北市府去年推動待用餐計畫，媒合需要幫助的業者和民眾，上月底結束，共1127家業者加入，25萬7815人次弱勢民眾受惠。...

人口跌破400萬 新北：疫情影響

因疫情影響，新北去年人口數大幅減少，今年2月新北總人口跌破400萬，為399萬9305人。新北民政局長柯慶忠說，主要因戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。